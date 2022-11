¿Por qué el alcohol sube más durante un vuelo?

¿Alguna vez has tomado alcohol en un vuelo? Si lo has hecho puede que te hayas sentido más mareado de la cuenta y esto no es nada raro porque la altura potencia el efecto del alcohol en las personas. Los viajes en avión pueden ser un mero trámite por desplazamiento o un motivo de celebración y a veces los pasajeros deciden acompañarlos con una bebida alcohólica como una cerveza, una copa de vino o algo de champán.

Dentro de los menús de a bordo hay posibilidad de elegir entre un gran abanico de bebidas y no hay límites para la ingesta de alcohol de los pasajeros. Solo si se muestran claros signos de embriaguez y el tripulante de cabina considera que molesta al resto de los pasajeros puede negarse a venderle más para que la situación no se agrave. Además, las bebidas de los aviones suelen venir en dosis más pequeñas, no solo por el hecho de la rentabilidad sino porque además, pueden ser perjudiciales para los pasajeros. Dentro del menú nos podemos encontrar botellas de vino de como mucho 220ml y latas de alcohol que alcanzan los 330ml en los casos más raros.

¿Por qué el alcohol marea más en un avión?

Según Cerodosbé, cuando se está volando a gran altura los efectos del alcohol se intensifican en el cuerpo y afecta más a los pasajeros. Esto se debe a que la carencia de oxígeno debida a la altura, la hipoxia y la presión hace que el alcohol provoque un mayor efecto en el cerebro y el cuerpo los absorba con más rapidez. Mientras se vuela el cuerpo humano carece del balance que se tiene habitualmente en tierra de agua y oxígeno y esto hace que tenga menos resistencia a las bebidas alcohólicas que normalmente en una situación normal no provocaría mareos.

Por esto, lo ideal es evitar ingerir bebidas alcohólicas durante un vuelo ya que pueden provocar mareos más intensos y hacer del recorrido una pesadilla. Además, el alcohol es un factor del riesgo para el jet lag típico de trayectos largo con cambios de hora ya que si duermes en estado de embriaguez el descanso no es el mismo por lo que la próxima vez que se coja un vuelo evitar estas bebidas y sustituirlas por té o agua será la mejor elección.