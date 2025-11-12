El Alpine A390 ya tiene precios, mientras que el A110 prepara su discontinuación con el R Ultimate

El Alpine A390 ya tiene precios, mientras que el A110 inicia la cuenta atrás para su discontinuación y lanza el R Ultimate

Unos vienen y otros se van. Así, Alpine ha iniciado la cuenta atrás para el final de la segunda generación del A110, un deportivo que dejará de producirse a mediados de 2026 en la planta Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, donde se ensamblará una última serie limitada de 1.750 unidades. De ellas, 50 corresponderán al exclusivo A110 R 70. Recordemos que este A110, a la venta desde 2017, tiene hoy una gama compuesta por el A110, con motor de 252 CV, cuyo precio arranca en 67.800 euros; la versión GTS que reemplaza a las GT y S con 300 CV y chasis derivado del A110 S, que se ofrece desde 83.000 euros; o esa R 70, limitada a 770 unidades, que conmemora el 70 aniversario de Alpine y tiene un precio de 124.800 euros.

Alpine inicia la cuenta atrás para el A110 antes de su paso a la era eléctrica

El canto del cisne del A110 es la version R Ultimate

También, como edición final de este coupé biplaza de 4,18 m de largo Alpine pone a la venta el A110 R Ultime, que es una serie estrictamente limitada a 110 unidades, de las cuales quince son ediciones especiales La Bleue. El precio base de los R Ultimate es de 265.000 euros, con las opciones de personalización aparte. Por su parte, La Bleue incluye todas las posibilidades de personalización y una pintura exclusiva realizada a mano, con un precio de 330.000 euros.

En ambos casos el motor 1.8 de gasolina se lleva hasta los 325 CV mediante a numerosas modificaciones, algunas de las que vienen directamente de la competición GT4 y son suministradas por Oreca, como bielas y pistones, además de que el motor tiene una cartografía específica para poder usar un octanaje de 102 y elevar la potencia a 345 CV. El turbo también se ha rediseñado y admite una presión máxima de 2,9 bares. Al margen, cambian las bujías para asegurar un mejor encendido, la caja de cambios para ser más rápida o se incluye un escape de titanio Akrapovic que reduce 3,5 kilos respecto al de serie.

Se consigue así con un coche que ronda los 1.100 kilos acelerar de 0 a 100 km/h 3,8 s, mientras que la velocidad máxima se sitúa en 280 km/h.

El Alpine A110 R Ultimate es, como su nombre indica, la última edición especial de este coupé, a la vez que se convierte en la más potente y preparada para la pista fuera de las estrictamente versiones de competición.

Partiendo de la base de A110 R, el trabajo aerodinámico realizado en el Ultime se centra en mejorar el rendimiento a alta velocidad, con el objetivo de ofrecer una estabilidad óptima. La carga aerodinámica total obtenida, en configuración homologada para carretera es de 100 kg a 275 km/h, lo que representa 149 kg más de carga a alta velocidad, de los que 124 corresponden al eje delantero, todo lo que redunda en pasos por curva y una sensación de dirección más precisa.

Estas mejoras responden a, por un lado, la reorganización de los elementos situados bajo el capó delantero, con los intercambiadores ahora están orientados hacia arriba, evacuación del aire caliente a través del capó, donde unas aletas en la salida optimizan el flujo de aire hacia el alerón, así como el añadido de dos tomas Naca en los bajos para refrigerar los componentes del compartimento delantero.

Otros cambios afectan a la a altura, que se ha rebajado aún más respecto a A110 R, o las tomas de aire para los frenos delanteros, rediseñadas para mejorar su refrigeración.

El aspecto que ha sido especialmente cuidado en esta versión es el aerodinámico, de cara a conseguir la máxima eficacia de este A110 R Ultimate.

Entre los elementos aerodinámicos figuran las aletas específicas en la parte delantera, así como una lámina flexible bajo el paragolpes delantero. Atrás se añade un spoiler en el portón, mientras que el alerón ha sido rediseñado. Ahora cuenta con flaps dobles con ángulo y posición específicos para optimizar el equilibrio entre carga y resistencia aerodinámica, junto con flaps verticales en los extremos. Es ajustable en cuatro ángulos diferentes. Por su parte, el paragolpes trasero incorpora nuevos flaps laterales.

Parte de la optimización del chasis se basa en los neuma´ticos, unos Michelin Pilot Sport Cup 2, con marcaje A11, de compuesto específico. Las dimensiones también se han ajustado con llantas de aluminio forjado de 18" delante y 19". En las suspensiones, A110 R Ultime incorpora cuatro amortiguadores Ohlins TTX como los de los GT4, con ajustes de altura y hidráulicos de doble vía. La altura del chasis es ajustable: partiendo de la misma posición que A110 R en carretera, puede bajarse 2 cm delante y 2,5 cm detrás (A110 R se rebaja 10 mm). La barra estabilizadora delantera es específica, de cara a reducir al máximo el balanceo de la carrocería.

Un nuevo diferencial trasero de deslizamiento limitado, en combinación con una suspensión más firme, también favorece el paso por curva, aunque las modificaicones también han alcanzado a los frenos, con discos ranurados de 330 mm -en lugar de los 320 mm del R- y pastillas de alto rendimiento. Finalmente, los sistemas ABS y ESP han sido recalibrados.

Máxima personalización al gusto del cliente

Alpine ofrece tres niveles de personalización. En el Atelier, los compradores pueden elegir entre 27 colores para la carrocería y tres para los acabados de llantas o siete para las pinzas de freno, mientras que en el interior hay cuatro colores para la tapicería, de Alcantara para los asientos Sabelt. El cliente puede seleccionar detalles de color a juego en costuras, olante, salpicadero, paneles de puertas, consola central y alfombrillas, por ejemplo.

La diferenciación de esta edición especial también alcanza al interior, que puede definirse a gusto de cada cliente con tres programas de personalización.

En el programa Atelier Sur-Mesure permite una personalización casi ilimitada del A110 R Ultime mediante un proceso de co-creación con el cliente. Este cuenta con tres horas de trabajo exclusivo junto a los diseñadores de colores y materiales, utilizando un configurador 3D a escala casi real y muestras físicas. El resultado final incluye un catálogo y un vídeo personalizados del vehículo.

Es posible elegir libremente los colores de numerosos elementos de la carrocería, como tomas de aire, monogramas o alerón, así como optar para los asientos Sabelt entre catorce tonos de Alcantara, diez de cuero Poltrona Frau y tres tipos de acabados —bordado, grabado o trenzado—, pudiendo diseñar incluso combinaciones asimétricas.

Por último, la personalización del Atelier On Demand amplía aún más las posibilidades, permitiendo estudiar peticiones especiales fuera de catálogo.

Los Bleues tienen todas las características comunes con los Alpine A110 R Ultimate pero incorporan, por ejemplo, un color de pintura específico aplicado a mano.

Como muestra del potencial del programa, Alpine dispone de La Bleue, una edición limitada con pintura degradada a mano que combina los tonos Bleu Abysse y Bleu Alpine, y un interior en cuero azul exclusivo firmado por Poltrona Frau y Sabelt.

Unos y otros Alpine A110 R Ultimate se comenzarán a entregar a principios de 2026 para, a continuación, preparar al sucesor de este modelo como eléctrico, ya con la plataforma APP desarrollada por la marca para sus futuros deportivos de altas prestaciones.

El Alpine A390, listo para su comercialización

El Alpine A390 es un coche inédito para la marca por su condición de crossover. Tiene una longitud de 4,61 m y emplea como base la plataforma AmpR Medium del grupo Renault.

La discontinuación del A110 prácticamente se solapará con la llegada al mercado del Alpine A390, el segundo eléctrico de la marca, ya que sus primeras unidades estarán disponibles en la Alpine Store española a finales de este año, produciéndose las primeras entregas a sus compradores a principios del próximo.

La versión de menor precio será la GT, desde 67.500 euros. Tiene 400 CV (294 kW) y está equipada con tres motores: uno delantero de rotor bobinado, como en otros modelos eléctricos de Renault Group; y dos síncronos de imanes permanentes, uno por rueda, en el eje trasero. Acelerará de 0 a 100 km/h en 4,8 s y acredita una autonomía WLTP de 555 km gracias a su batería de 89 kWh útiles.

Una de las particularidades del A390 es la amplitud en el habitáculo en cotas como la vertical. Por otro lado, el maletero promete 532 litros de capacidad.

De su equipamiento forman parte los faros leds matriciales adaptativos, las llantas de 20" con neumáticos Michelin Sport EV, así como materiales en el interior como el Alcantara y cuero Nappa, con asientos deportivos calefactados y eléctricos o una iluminación ambiental.

También dispone de un sistema de sonido Devialet de alta fidelidad, climatización bizonal o una pantalla de 12" con el ecosistema Alpine Portal y Google integrado, que incluye datos conectados gratuitos durante cinco años,, junto a ayudas a la conducción como el control de crucero adaptativo, la cámara de 360° o el detector de fatiga. Además, el A390 incorpora de serie bomba de calor y cargador bidireccional de 11 kW, con la opción de 22 kW; y función V2L, que permite alimentar dispositivos externos. Entre sus opciones de personalización destacan los colores Bleu Alpine Vision o Gris Tonnerre Mat Atelier Alpine, los asientos Sabelt con función masaje o el equipo de sonido con modo inmersivo.

El A390 no sorprende con un salpicadero muy diferente a otros modelos del grupo con el marchamo E-Tech.

El Alpine A390 GTS, por su parte, podrá reservarse desde principios de 2026 y costará desde 78.000 euros. También con tracción total, tiene una potencia de 470 CV (346 kW), de modo que puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,9 s. Su velocidad máxima es de 220 km/h.

Se distingue por sus llantas de 21" en acabado negro brillante con neumáticos Michelin Pilot Sport 4S específicos, pinzas de freno monobloque de seis pistones, pintadas en rojo o azul según preferencia o asientos deportivos Alpine by Sabelt en cuero Nappa bitono, dotados de calefacción, función masaje y ajustes eléctricos. El sistema de audio Devialet XtremeSound de los GTS tiene trece altavoces y un modo Space que crea una atmósfera envolvente. Con el Pack Driving, incluido de serie, esta versión del A390 tiene asistencia activa con centrado de carril, aparcamiento manos libres y el sistema Alpine Telemetrics Expert. Junto con la futura aplicación móvil Alpine, permitirá analizar en tiempo real parámetros como los tiempos por vuelta, fuerzas G o distribución de par.

Con el A390 se abre una nueva etapa en la historia de Alpine, que comenzó en 1955 con la preparación para la competición por parte de Jean Rédélé, su fundador, de un Renault 4CV y que se transmutó como A106. A éste le seguirían el A108 basado en el Dauphine, mientras que el primer modelo original de la marca fue el A110, presentado en 1962. Su ligereza y agilidad le llevaron a ganar el Campeonato del Mundo de Rally en 1973. Alpine recuperó el nombre hace ocho años con una nueva generación que ha alcanzado unas 30.000 unidades producidas, la cifra más alta en la historia de la marca.