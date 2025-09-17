El reconocido mecánico Carlos Pérez, galardonado como el mejor profesional del sector en España por La Comunidad del Motor en 2025, ha alertado sobre los riesgos que puede suponer para los vehículos el uso de combustibles de bajo coste. En un momento en que los precios de los carburantes han experimentado una ligera bajada tras meses de costes elevados, Pérez destaca la importancia de no dejarse llevar únicamente por el factor económico al elegir dónde repostar, ya que podría derivar en averías costosas a largo plazo.

"El precio puede ser tentador, pero a largo plazo, el uso de combustibles de peor calidad puede provocar averías y un mayor desgaste del motor, con el coste que eso supone en reparaciones", explica el especialista de Talleres Gabilondo. Según Pérez, la calidad de los aditivos marca diferencias significativas entre los distintos distribuidores, aunque la base del combustible proceda de los mismos proveedores mayoristas. "Estos son los que ayudan a mantener limpio el sistema de alimentación y a prevenir la acumulación de residuos en el motor, lo que puede afectar al rendimiento y la durabilidad del vehículo", añade.

La inestabilidad en los precios de la gasolina y el diésel durante los últimos meses ha llevado a muchos conductores a buscar alternativas más económicas. Sin embargo, el experto recomienda no escatimar en la calidad del combustible y considerar este gasto como una inversión preventiva para el mantenimiento del vehículo. "Al final, un buen combustible es una inversión en tranquilidad y mantenimiento", sentencia Carlos Pérez.

La controversia entre gasolina 95 y 98: ¿merece la pena el sobrecoste?

Uno de los debates más frecuentes entre los conductores es si resulta beneficioso utilizar gasolina de 98 octanos frente a la más habitual de 95. Sobre esta cuestión, Carlos Pérez tiene una postura clara: no compensa económicamente para la mayoría de vehículos. "Aunque la mayoría de coches que consumen gasolina están diseñados para funcionar con 95 octanos, también podrían usar 98, pero no merece la pena hacer ese pequeño esfuerzo económico", aclara el profesional.

El mecánico detalla que, si bien es cierto que con la gasolina de mayor octanaje se puede conseguir una ligera mejora en la autonomía, esta ventaja queda neutralizada por el incremento en el precio. "Esos kilómetros extra que puedes lograr se compensan con el precio más elevado que pagas en la gasolinera, por lo que al final no supone un ahorro real para el bolsillo", argumenta Pérez, desmontando así uno de los mitos más extendidos entre los conductores.

Respecto a la práctica de alternar combustibles de diferente octanaje, el experto es tajante: no es recomendable. "No aporta ventajas reales y complica el gasto sin que el motor lo note", asevera. Según Pérez, solo los vehículos de altas prestaciones o con motores de compresión elevada pueden beneficiarse realmente de un combustible con mayor octanaje.

El papel de los aditivos en la calidad del combustible

Una cuestión fundamental que explica las diferencias entre combustibles de distintas marcas radica en los aditivos que incorporan. Carlos Pérez señala que, aunque el producto base procede de los mismos proveedores mayoristas, cada compañía añade sus propios aditivos específicos que marcan la diferencia en términos de calidad y rendimiento.

"Las diferencias están en los aditivos que cada compañía incorpora", explica el mecánico. Estos componentes cumplen funciones esenciales como mantener limpios los sistemas de inyección, prevenir la formación de depósitos en las válvulas y cámaras de combustión, y proteger las partes metálicas del sistema de alimentación contra la corrosión. Todo ello contribuye a preservar el rendimiento óptimo del motor y prolongar su vida útil.

Según el experto de Talleres Gabilondo, a largo plazo, optar por combustibles de mayor calidad, aunque sean algo más caros, puede suponer un ahorro significativo en términos de mantenimiento y reparaciones. El uso continuado de carburantes de baja calidad puede provocar la acumulación de residuos en componentes críticos del motor, afectando a su eficiencia y potencialmente causando averías costosas.

¿Quién es Carlos Pérez, el mejor mecánico de España 2025?

Carlos Pérez se ha convertido en una referencia en el sector de la automoción tras ser reconocido como el mejor mecánico de España en 2025 por 'La Comunidad del Motor', una prestigiosa plataforma que aglutina a profesionales y aficionados del sector. Con una extensa trayectoria en el diagnóstico y reparación de vehículos, Pérez desarrolla actualmente su labor profesional en Talleres Gabilondo.

Su reconocimiento se debe tanto a su excelencia técnica como a su compromiso con la divulgación de información útil y veraz para los conductores. Pérez ha destacado por su capacidad para desmontar mitos relacionados con el mantenimiento de vehículos y por ofrecer consejos prácticos basados en su experiencia y conocimientos técnicos, siempre priorizando la seguridad y la economía de los usuarios.

El galardón recibido en 2025 consolida su posición como voz autorizada en el sector, convirtiéndolo en referente para medios de comunicación especializados cuando se abordan temas relacionados con el mantenimiento de vehículos, consumo de combustible y prácticas recomendadas para prolongar la vida útil de los automóviles.

¿Cómo elegir el combustible adecuado para tu vehículo?

Ante la diversidad de opciones disponibles en el mercado, Carlos Pérez ofrece algunas recomendaciones claras para los conductores. En primer lugar, siempre se debe seguir las indicaciones del fabricante respecto al tipo de combustible recomendado para cada modelo. "Lo más importante es seguir siempre las recomendaciones del fabricante y elegir combustibles de calidad, sin dejarse llevar por falsas creencias o marketing", aconseja el experto.

Para quienes conducen vehículos convencionales, Pérez recomienda optar por combustibles de 95 octanos de marcas reconocidas, que garantizan un adecuado equilibrio entre precio y calidad. En el caso de vehículos de alta gama o deportivos, puede ser conveniente utilizar combustibles de mayor octanaje, siguiendo siempre las especificaciones técnicas del fabricante.

El mecánico también sugiere mantener un registro del rendimiento del vehículo con diferentes tipos de combustible, prestando atención a parámetros como el consumo medio, la respuesta del motor y la aparición de posibles anomalías. Esta práctica puede ayudar a identificar qué combustible ofrece mejores resultados para cada vehículo específico.