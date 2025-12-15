Dacia sube el listón en los Sandero, Sandero Stepway y Jogger: un paso más adelante sin cambiar la esencia

Dacia vuelve a demostrar que evolucionar no significa cambiar lo esencial, incluidos los precios. Con los nuevos Sandero, Sandero Stepway y Jogger, la marca refuerza su compromiso de ofrecer vehículos modernos, versátiles y accesibles, siempre fieles a su filosofía: centrarse en lo importante.

Estrenan una imagen más moderna, marcada por la nueva firma luminosa en forma de T invertida con LED -también empleada en los pilotos-, que está conectada a una calandra con puntos blancos, como si de píxeles se tratase.

La nueva firma lumínica también llega a los pilotos de los tres modelos.

En las versiones Stepway y Jogger, las protecciones perimetrales de la carrocería, que contribuyen a reforzar su aspecto robusto y de todocamino, se fabrican en Starkle, un material inventado por Dacia y que, sin pintar, contiene un 20 por ciento de plástico reciclado, reduciendo el impacto ambiental.

El interior también se modifica. Se replica la T luminosa invertida en los aireadores y llegan salpicadero o puertas entelados en los niveles Expression y Journey, respectivamente en colores azul o tejido vaquero. Son nuevas las tapicerías con tejido en negro en los Essential y Expression de Sandero y Jogger, y en azul claro en el Sandero Stepway; mientras que en el Journey se opta por tejido vaquero azul y en el Extreme por TEP microcloud en verde y negro.

Se estrenan nuevos interfaces tanto para la instrumentación como en la pantalla central.

El volante ha sido rediseñado y la instrumentación, en pantalla de 7”, estrena interfaz. Al salpicadero llega una pantalla central de 10” con un nuevo sistema multimedia -antes de 8”- que incorpora navegación conectada en los acabados más altos.

Por otro lado, se refuerza la funcionalidad con la incorporación de un cargador inalámbrico para smartphones delante de la consola del cambio, así como con las fijaciones del sistema YouClip, útiles para soportes, perchas o bolsas portaobjetos.

Las tapicerías se han actualizado en todos los acabados.

La oferta de motores, revisada al completo

En el apartado mecánico, Dacia introduce el sistema híbrido de 155 CV “made in Spain”, ya con un motor de gasolina 1.8 integrado, en los Sandero Stepway y Jogger. Este full hybrid -10 CV más potente que el anterior 1.6-reduce consumo y emisiones, y permite circular en ciudad en modo eléctrico hasta un 80 por ciento del tiempo.

El Dacia Jogger mantiene variantes de cinco o siete plazas. Junto al Sandero Stepway, tendrá versión Hybrid 155.

La versión ECO-G 120, antes de 100 CV, está disponible en los tres modelos y mantiene las ventajas del uso indistinto de GLP o gasolina, combinándose con caja manual o automática, ambas de seis marchas. Su autonomía total puede alcanzar 1.590 km.

El Dacia Sandero estrena una versión más potente del 1.0 TCe, que con 100 CV mejora el rendimiento y el agrado de conducción.

Los Stepway, presentes en las tres generaciones del Sandero, usan los faros, parrilla y pilotos del resto, y añaden protecciones en Starkle, como el Jogger. Se incorpora el color Amarillo Ámbar a la gama.