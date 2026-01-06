La DGT aplaza la entrada en vigor de la inscripción y el seguro para patinetes

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pospuesto la entrada en vigor de la necesidad de inscribir y asegurar los denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP), categoría en la que entran los vehículos eléctricos de una o dos ruedas, únicamente una plaza, sin sillín y con velocidades máximas comprendidas entre los 6 y 25 km/h, según la instrucción 2019/S-149 TV-108 de diciembre de 2019, incorporada posteriormente al Reglamente General de Vehículos.

Según señala la DGT, aunque el desarrollo técnico del registro de VMP ya está concluido, el Real Decreto que debe dar cobertura jurídica a la inscripción de todas las categorías de estos vehículos aún se encuentra en tramitación, y no sería posible su aprobación antes del pasado 2 de enero. Por ello, la obligación de inscribir los VMP en el Registro de Vehículos no será exigible hasta que dicho registro esté debidamente regulado y operativo.

En el mismo comunicado, la DGT indica que tampoco será exigible la obligación de aseguramiento para los considerados vehículos personales ligeros a efectos de la disposición adicional primera de la Ley 5/2025 hasta que el registro quede operativo y pueda realizarse la inscripción de los VMP.

No obstante, el organismo recuerda que la Ley 5/2025 establece que los VMP con un peso superior a 25 kg y una velocidad máxima superior a 14 km/h deberán contar con un seguro de responsabilidad civil, aunque no sea necesaria la inscripción previa en el registro. El periodo transitorio para la contratación de este seguro finalizará el 26 de enero de 2026, tal y como dispone la propia ley.

La DGT subraya que, una vez aprobado y en vigor el Real Decreto que regula el registro e inscripción de los VMP, todos estos vehículos quedarán obligados a su inscripción en el Registro de Vehículos mediante un procedimiento telemático a través de la Sede Electrónica de la DGT.

El comunicado responde a las dudas generadas por la proximidad de la fecha inicialmente prevista para la exigencia de estas obligaciones, clarificando que su aplicación práctica queda condicionada a la entrada en vigor de la normativa reglamentaria necesaria.