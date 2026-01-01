Estas son las nuevas normas de tráfico que entran en vigor con el cambio de año

Una de las novedades normativas de cara a 2026 introducidas desde la DGT y, sin duda, la más conocida es la obligatoriedad del uso de la baliza V16 conectada como único sistema legal de señalización de vehículos inmovilizados en la vía, sustituyendo definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Sin embargo, esta no es la única modificación relevante que entra en vigor este año.

Entre los cambios más destacados también figura la obligatoriedad universal del cinturón de seguridad en vías urbanas, que desde ahora se aplica sin excepciones profesionales. Taxistas, repartidores y docentes de autoescuela deberán utilizarlo en todo momento durante la conducción, equiparándose al resto de usuarios de la vía.

Todos los ocupantes de los vehículos, incluso los conductores profesionales, están obligados con el cambio de año a utilizar el cinturón de seguridad en todo momento.

Igualmente se introduce una nueva norma para el adelantamiento de vehículos detenidos por avería que ocupen parcialmente el carril. En estos casos, el conductor deberá reducir su velocidad en 20 km/h respecto al límite máximo de la vía y mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros, con el objetivo de proteger a los ocupantes del vehículo inmovilizado.

Los centros de control del tráfico compartirán la información de los accidentes con la plataforma DGT 3.0 para hacer llegar la alerta a los vehículos que circulen cerca del punto conflictivo.

Otra de las medidas que pasa de la recomendación a la obligatoriedad es la creación del carril central de emergencia en retenciones de autopistas y autovías. Cuando se produzcan atascos, los vehículos del carril izquierdo deberán desplazarse hacia su izquierda y los del derecho hacia su derecha, dejando libre un espacio central para el paso de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia.

En el ámbito de la formación vial, los exámenes teóricos del carné de conducir incorporan desde este año vídeos de percepción del riesgo. Esta modificación pretende evaluar la capacidad real de anticipación y reacción de los aspirantes a conductores ante situaciones de peligro, abandonando el enfoque basado exclusivamente memorístico.

La activación de las ZBE llevará a que endurezcan las condiciones de circulación por las áreas definidas por cada ayuntamiento, con resticciones que afectarán especialmente a los vehículos más contaminantes.

Por último, se endurecen las restricciones de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ya implantadas en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. El acceso y estacionamiento dependerá de la etiqueta ambiental del vehículo, quedando especialmente afectados los turismos más antiguos y contaminantes. El incumplimiento de estas limitaciones podrá acarrear sanciones de hasta 200 euros. Así, mientras que los vehículos con etiquetas C y B tendrán, comúnmente, acceso restringido a algunas zonas -al contrario que los Eco y Cero, para los que todo son facilidades- podrán entrar en ella si se dirigen a un estacionamiento autorizado.

Aunque el marco general es estatal, cada ayuntamiento puede establecer condiciones específicas dentro de su ZBE, por lo que es recomendable informarse de la normativa local antes de circular.