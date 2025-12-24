¿Pueden multarte por colocar los triángulos y la baliza V16 a la vez? La DGT lo aclara en su nueva instrucción

Apenas falta una semana para que entre en vigor la nueva normativa de Tráfico que obliga a los conductores a colocar la luz V16 en caso de incidencia en carretera. A partir del 1 de enero, esta baliza luminosa serán el único distintivo válido de preseñalización de accidentes o averías. El objetivo de la DGT es reforzar la seguridad vial, dado el riesgo de atropello que supone transitar decenas de metros por la calzada para colocar los clásicos triángulos, pero ¿multará la Guardia Civil a los conductores que los utilicen junto con la V16 conectada?

En mitad de la controversia en cuanto a su la visibilidad de las balizas V16, la Dirección General de Tráfico estaría preparando una instrucción para que los agentes de la Guardia Civil no sancionen a aquellos conductores que a partir del 1 de enero coloquen la baliza V16 y los triángulos simultáneamente. Esta instrucción se encuentra en fase de redacción y podría publicarse antes de final de año.

La falta de visibilidad o la necesidad de mantenimiento centran las críticas

Algunas voces en el seno de la Guardia Civil consideran que las balizas V16 deberían complementar en lugar de sustituir a los triángulos de emergencia convencionales. En concreto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la agrupación decana y mayoritaria entre los agentes, reconocen que su visibilidad es mejor en situaciones concretas como de noche o con niebla, pero alertan de su ineficacia en curvas o cambios de rasante.

Por otro lado, las luces V16 requieren de mantenimiento y su funcionamiento mediante pilas o baterías les confiere una operabilidad limitada. Cabe recordar que las balizas homologadas cuentan con una autonomía de al menos 30 minutos en funcionamiento y 18 meses en stand-by. Otra de sus desventajas es que la conectividad puede fallar en los lugares en que la cobertura puede verse comprometida, como sótanos y túneles.

La DGT confirma un periodo de gracia: "No van a parar coches para ver si la llevan"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha aclarado que, si bien no se prorrogará la entrada en vigor de las luces V16, los agentes no impondrán sanciones inmediatas a partir del 1 de enero de 2026. En este sentido, la Policía actuará con flexibilidad y razonabilidad ante esta nueva normativa: "No van a parar coches para ver si la llevan. El objetivo no es multar a los conductores".

Una vez superado el periodo informativo, existen dos posibles de sanciones relacionadas con las balizas de preseñalización V16. En primer lugar, no llevar una luz homologada en el coche supondrá una infracción que puede conllevar sanciones de hasta 80 euros. Asimismo, no colocar o no conectar la luz V16 en caso de emergencia, o bien utilizar un modelo no homologado, se castigará con una multa de 200 euros.

¿Cómo funciona la luz V16 conectada?

El objetivo de la DGT es impulsar una transición ordenada hacia la luz V16 como una solución más segura que los antiguos triángulos. Los conductores que tengan un accidente o avería, deberán activar la baliza y colocarla en la parte más alta del coche o, cuando esto no sea posible, en la puerta del conductor. A partir de entonces, la baliza enviará el geoposicionamiento a la red 3.0 de la DGT cada 100 segundos, con el fin de advertir al resto de usuarios de la vía a través de los paneles informativos o navegadores GPS. Tal y como ha aclarado la Guardia Civil en las últimas semanas, la baliza no está conectada con Emergencias y son los propios ocupantes quienes deben contactar con el 112 o los servicios de auxilio en carretera.

Por otro lado, si el vehículo se encuentra inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, el Reglamento General de Circulación insta a los ocupantes del vehículo a abandonar el vehículo, en todo caso, "por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles y arcenes" y siempre que exista "un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación". Además, en este caso la baliza V16 deberá colocarse en la parte posterior del vehículo