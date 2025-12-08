El eMobility Expo World Congress se celebrará en Málaga en el mes de marzo

En un contexto en el que la industria de la movilidad afronta una etapa de transformación marcada por los objetivos europeos de descarbonización y por la búsqueda de modelos alternativos para el transporte de personas y mercancías se celebrará eMobility Expo World Congress – MOW 2026. Su sede será Málaga durante días 10 y 11 de marzo de 2026 y este evento aspira a consolidarse como el encuentro de referencia europeo en movilidad sostenible, autónoma, electrificada y conectada, reuniendo a más de 6.000 profesionales y directivos y contando con más de 200 empresas expositoras.

En la primera reunión de su Consejo Asesor, el consejero de Turismo y de Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, subrayó que la comunidad autónoma “está preparada para liderar esta transformación”. Bernal ha destacado el peso del ecosistema tecnológico andaluz, la fortaleza de los puertos de la región, la consolidación de centros de innovación y la formación de talento cualificado en universidades y empresas. A su juicio, Andalucía avanza hacia “un modelo productivo más competitivo, más innovador y más conectado con las grandes tendencias globales”.

En la misma línea, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, señaló que el objetivo del Gobierno andaluz es convertir los retos de descarbonización y digitalización en una oportunidad para atraer nuevas inversiones industriales. Paradela ha puesto el acento en la disponibilidad de energía limpia, segura y a precios competitivos, así como en la existencia de una línea específica de acción para el desarrollo de la cadena de valor de la automoción, acordada con asociaciones y entidades del sector. También ha resaltado la apuesta por el hidrógeno verde y los combustibles sostenibles

Desde el ámbito municipal, la delegada de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, resaltó la importancia de ofrecer un transporte público de calidad en una ciudad que registra 70 millones de desplazamientos al año en este modo. Hernández ha defendido la necesidad de establecer un “mínimo común homologado” entre ciudades para favorecer una movilidad más sostenible y amable para los ciudadanos.

El Consejo Asesor ha abordado igualmente el marco regulatorio europeo y su impacto en la transición hacia una movilidad de bajas emisiones. El presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros, ha defendido una solución “inclusiva” basada en la neutralidad tecnológica y energética, y ha instado a flexibilizar la regulación comunitaria. En cuanto al expresidente de Renault Sport Technologies, Patrice Ratti, ha señalado que la Unión Europea aún no ha cerrado decisiones clave y que cada país mantiene su propia visión, lo que, en su opinión, refuerza el papel del congreso como foro de debate.

Asimismo, el editor Jaime Alguersuari, también miembro del Consejo, ha reclamado dar continuidad al decálogo de claves para la movilidad del futuro elaborado en la última edición del MOW, y ha planteado la conveniencia de trasladarlo a las instituciones europeas.

Los expertos y profesionales de la industria que estén impulsando proyectos transformadores en el ámbito que acoque el MOW, pueden presentar su candidatura como ponentes hasta el próximo 25 de enero de 2026.