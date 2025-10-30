Cancelado el Salón del Motor en Sevilla por las inundaciones en Fibes

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado la cancelación del Salón del Motor de Sevilla 2025, que debía celebrarse en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), tras los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en la ciudad durante la jornada del miércoles 29 de octubre. La medida se adopta como prioridad de seguridad ante el estado actual de las instalaciones.

Según el informe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, las precipitaciones provocaron la anegación casi total de los sótanos del Palacio de Congresos y Exposiciones, afectando especialmente a los espacios situados bajo la rasante. En esa zona se encuentran equipos esenciales como transformadores, cableado eléctrico y sistemas de comunicación.

El informe técnico recomienda la clausura temporal de FIBES hasta que se pueda garantizar su seguridad estructural y operativa. No obstante, el Ayuntamiento aclara que esta incidencia no afecta al resto de los espacios del recinto, que continúan operativos con normalidad.

Ante esta situación, la organización del evento y el equipo de FIBES han decidido cancelar el Salón del Motor en las fechas previstas, destacando que la seguridad de visitantes, expositores y personal técnico es la prioridad absoluta.

La organización del evento y el equipo de FIBES han expresado su pesar por las molestias ocasionadas y confirman que se procederá a la devolución íntegra del importe de las entradas adquiridas, trámite que podrá realizarse a través de la web oficial www.salondelmotorsevilla.com o mediante los canales habilitados por Tomaticket (correo hola@tomaticket.es y teléfono 922 210 339).

El Ayuntamiento de Sevilla ha expresado su agradecimiento por la comprensión y colaboración de todas las personas afectadas y ha reiterado su compromiso con la seguridad y el bienestar ciudadano.

El Salón del Motor de Sevilla es un evento expositivo de carácter comercial que reúne vehículos de las principales marcas y modelos del mercado, en distintas modalidades: nuevos, seminuevos, de ocasión y KM0. Estaba previsto que abriese sus puertas de 11:00 a 21:00 horas del 29 de octubre al 1 de noviembre, y hasta las 19:00 horas el domingo 2.

La suspensión supone un contratiempo para el sector y para los aficionados al motor, que esperaban esta cita anual en FIBES – Sevilla City Office, en la Avenida Alcalde Luis Uruñuela, 1.