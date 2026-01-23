Hyundai incorporará a su oferta antes del verano la versión eléctrica del Staria

Hyundai ha desvelado la versión eléctrica de su monovolumen Staria, un modelo de 5,26 m de largo concebido tanto para el uso familiar como el transporte profesional.

Esta nueva versión eléctrica incorpora una batería de 84 kWh asociada a un motor de 218 CV (160 kW) situado en el eje delantero. Gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios, permite recargas ultrarrápidas, y ofrece una autonomía WLTP estimada de hasta 400 kilómetros.

El monovolumen de Hyundai dispondría de un único sistema de propulsión eléctrico, con tracción delantera y unos 400 km de autonomía.

Contará con la funcionalidad V2L en su cargador embarcado, que admite hasta 11 kW con corriente alterna, así como con una capacidad de remolque con freno de hasta 2.000 kilos.

Se lanzará con dos configuraciones, las dos con doble puerta lateral corredera: Luxury de siete asientos, orientada al uso privado y de ocio, con 453 litros de maletero tras la tercera fila;y Wagon de nueve plazas, destinada a familias numerosas y servicios de transporte.

El nivel de equipamiento más abundante de serie es el Luxury, que ofrece dos asientos independientes en la segunda fila y una tercera banqueta corrida. / www.weigl.biz

Ambas ofrecen múltiples posibilidades de configuración interior y, mientras que el Wagon dispone en opción de calefacción y ventilación para los asientos delanteros, el Luxury aporta estas funciones de serie, además de sumarla a los de la segunda fila. En este nivel, las puertas laterales correderas, así como el portón posterior, están motorizados como dotación estándar, mientras que en el Wagon se añaden a la lista de opcionales.

En el apartado tecnológico, el Staria Eléctrico equipa el sistema de infoentretenimiento Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) de nueva generación, con dos pantallas de 12,3 “, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y actualizaciones remotas (OTA).

El diseño del salpicadero del Staria difiere notablemente de otros modelos eléctricos de Hyundai, en los que ya se apuesta por la integración de pantallas bajo un único cristal.

El conjunto de ayudas a la conducción Hyundai SmartSense, por su parte, incluye asistentes de mantenimiento y seguimiento de carril, control de crucero inteligente, ayudas para la conducción en autopista y sistemas de asistencia al aparcamiento y a la maniobra en entornos urbanos, como las cámaras de 360º.

El Staria Eléctrico se comercializará inicialmente en Corea y Europa durante el primer semestre de este año.