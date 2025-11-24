Los mejores trucos para cargar un coche eléctrico

La movilidad eléctrica está transformando la forma en la que entendemos el acto de repostar energía. Si antes los conductores se debatían entre gasolina con o sin plomo o el octanaje ideal, hoy las conversaciones giran en torno a kilovatios, porcentajes de batería y estaciones de carga rápida. Aprender a recargar un coche eléctrico de manera eficiente es una habilidad que, con la experiencia, se convierte en una rutina sencilla y muy rentable.

Kevin Giek, vicepresidente de la gama Taycan de Porsche y un experto en vehículos eléctricos, ha compartido algunas recomendaciones que pueden marcar la diferencia entre una carga rápida y una larga espera innecesaria.

La regla del 10 por ciento: cuándo empezar a cargar

El primer truco clave es comenzar la carga con un nivel bajo de batería. Según Giek, el punto ideal ronda el 10 por ciento. Iniciar el proceso en ese margen permite aprovechar al máximo la potencia de carga disponible, especialmente en estaciones de corriente continua. Las baterías modernas mantienen una alta potencia de entrada cuando el nivel de carga es bajo, lo que se traduce en tiempos de espera más cortos.

Elegir desde y hasta donde cargar puede marcar diferencias no sólo de tiempo, también de durabilidad de la batería e, incluso, cuantiosas en nuestro bolsillo a la larga.

De hecho, en condiciones adecuadas, es posible recuperar del 10 al 80 por ciento de la carga en menos de 20 minutos en modelos con tecnología de 800 voltios, mientras que los de 400 vienen a tardar el doble. Además, las nuevas generaciones de baterías, dotadas de sistemas de preacondicionamiento térmico, pueden mantener potencias de recagas altas incluso con temperaturas bajas, reduciendo significativamente los tiempos de carga en viajes largos o durante el invierno.

La regla del 80 por ciento: cuándo detenerse

Tan importante como saber cuándo empezar, es saber cuándo parar. A partir del 80 por ciento de carga, la velocidad de recarga disminuye considerablemente en un porcentaje alto de coches -no en todos-. Giek recomienda no obsesionarse con alcanzar el 100 por ciento si no es estrictamente necesario; más aún cuando cada kilovatio hora recibido en la fase final de la carga va a costarnos el mismo precio aún cuando llegue más despacio a la batería.

Frecuentemente puede ser mejor cargar durante unos minutos para disponer de suficiente energía para movernos que obstinarnos en llevar la batería a su nivel máximo en una infraestructura de carga pública.

En trayectos diarios o etapas intermedias de un viaje, cargar hasta el 60 o 70 por ciento puede ser más eficiente que esperar a una carga completa. La razón es sencilla: los últimos puntos porcentuales requieren mucho más tiempo y la diferencia en autonomía no siempre compensa la espera. Lo ideal es aprovechar las paradas breves y, por la noche, completar la carga en casa con la más económica corriente alterna, lo que además ayuda a cuidar la batería a largo plazo porque no expone a la batería a sobrecalentamientos.

Planificar las paradas: el secreto del viajero eléctrico

Otro consejo esencial es utilizar herramientas digitales para planificar las recargas. Muchas marcas ofrecen aplicaciones que calculan el tiempo total del trayecto, considerando tanto la conducción como las pausas para cargar. En no pocos casos, dos cargas cortas resultan más rápidas y cómodas que una sola y prolongada que busque alcanzar el 100 por ciento.

Estos sistemas, además, acondicionan previamente la batería antes de llegar a la estación, asegurando que esté a la temperatura ideal para recibir la máxima potencia posible y, con ello, reducir aún más el tiempo de espera.

Saber donde parar se convierte en un conocimiento tan valioso como cuánto tiempo hacerlo, por ejemplo.

Elegir bien el punto de carga

No todas las estaciones ofrecen el mismo rendimiento. Es frecuente que un punto de carga rápida comparta la potencia total entre dos vehículos conectados al mismo poste. Así, si una estación anuncia 300 kW, puede que en la práctica cada coche solo reciba 150 kW o menos.

Por eso, conviene buscar estaciones donde cada punto disponga de potencia dedicada o evitar los momentos de mayor afluencia. De esta forma se asegura una carga más rápida y eficiente, especialmente en vehículos capaces de manejar potencias elevadas.

No siempre optar por la máxima potencia puede convenir. Es mejor asegurarse de que dispondremos realmente de la potencia esperada para no llevarse disgustos innecesarios.

Asi, cargar inteligentemente no solo ahorra tiempo o dinero, también contribuye a mantener las prestaciones del vehículo y prolongar la vida útil de la batería

En definitiva, cargar un coche eléctrico no es simplemente enchufar y esperar. Requiere conocer algunas reglas básicas para disfrutar de una experiencia más rápida, eficiente y sostenible en cada trayecto.