Mercedes Clase S: más software, menos revolución en la gran berlina de referencia

Mercedes-Benz ha presentado la actualización del Clase S con un objetivo claro: mantener su condición de referencia tecnológica en el segmento de las berlinas de representación. Sin embargo, al analizar con detenimiento las novedades, la sensación predominante es la de una evolución profunda pero conservadora. Más que introducir innovaciones disruptivas, la marca parece centrada en adaptar su buque insignia a un nuevo contexto dominado por el software, la electrificación progresiva y la conectividad, estirando su vigencia comercial hasta finales de esta década.

El dato más llamativo para ello que aporta Mercedes es que más del 50 por ciento del vehículo incorpora componentes nuevos o revisados. Aunque parece un alto porcentaje, conviene interpretarlo ya que buena parte de esa renovación se concentra en electrónica, arquitectura digital y optimización de sistemas. No estamos ante una revolución comparable a las que en su día supusieron innovaciones como el ABS, el ESP o determinadas soluciones pioneras en seguridad pasiva que debutaron precisamente en el Clase S.

La actualización de media vida del Clase S mantiene inalteradas sus dimensiones, con 5,19 o 5,30 m de largo, según la carrocería que se elija. / Mercedes-Benz Group AG

El Clase S entra en la era del software

De hecho, el eje central de esta actualización es el sistema operativo MB.OS, una plataforma electrónica que centraliza prácticamente todas las funciones del Clase S con un enfoque que responde a una tendencia en la industria: el coche premium ya no se define solo por su ingeniería mecánica, sino por su ecosistema digital. Las actualizaciones remotas, los servicios conectados y las funciones bajo demanda forman parte de un modelo de negocio cada vez más relevante.

Esto tiene ventajas evidentes ligadas a una actualización continua, personalización del funcionamiento de los sistemas, etc., aunque también plantea interrogantes. Desde el punto de vista del usuario, surge la cuestión de la vigencia del software, la dependencia de servicios digitales o el coste potencial de determinadas funciones en el futuro. Para una berlina que históricamente ha representado fiabilidad mecánica y longevidad, es un cambio importante.

En el salpicadero se dan cita hasta tres pantallas, aunque en diferentes planos. Una de 12,3" para la instrumentación; otra de 14,4" en la zona central y una tercera de 12,3" frente al acompañante. Atrás hay más. / Mercedes-Benz Group AG

El sistema Mbux evoluciona en esa misma dirección con inteligencia artificial generativa, la utilización de asistentes conversacionales más sofisticados o de una navegación enriquecida con gráficos tridimensionales y realidad aumentada. Desde una perspectiva técnica, el avance es indiscutible. Sin embargo, también refleja una tendencia sectorial en la que la experiencia digital empieza a parecerse cada vez más a la electrónica de consumo, algo que es posible que no todos los compradores tradicionales de una gran berlina de lujo prioricen. Por suerte, el Clase S puede mantener su estatus en aspectos como confort, silencio de marcha o calidad de materiales.

En el apartado de conducción asistida, Mercedes refuerza la capacidad sensorial mediante cámaras, radares y sensores ultrasónicos gestionados por mayor potencia de cálculo. Sobre el papel, esto permite funciones semiautónomas más avanzadas, especialmente en tráfico denso y maniobras complejas, con una implantación efectiva que puede depender de la regulación de cada mercado, lo que significa que alguna parte del potencial tecnológico disponible tardará en llegar a algunos usuarios.

Por confort de marcha basado en el trabajo de suspensiones, aislamiento, etc, así como por el que proporciona el espacio, regulaciones de las diferentes plazas, etc, el Clase S debe seguir siendo una referencia entre las berlinas premium. / Mercedes-Benz Group AG

Electrificación para una fase de transición

En cuanto a la gama mecánica, refleja claramente el momento de transición que vive la industria. El Clase S mantiene motores de seis y ocho cilindros electrificados mediante sistemas microhíbridos de 48 voltios. En lo más alto de la gama destaca el V8 biturbo de 4,0 litros, con 537 CV y 750 Nm de par en la versión S 580 4MATIC, cifras que siguen situándolo entre las grandes berlinas térmicas más potentes del mercado. También continúan los seis cilindros en línea electrificados -con incluso ahora 640 Nm puntualmente en la versión de 443 CV- y variantes híbridas enchufables, con motores de este tipo térmicos, capaces de rondar los 100 kilómetros de autonomía eléctrica en ciclo WLTP, lo que permite un uso cotidiano sin emisiones locales en muchos desplazamientos.

Esta coexistencia de tecnologías evidencia una estrategia en la que predomina la prudencia, aunque también cierta indefinición sobre el ritmo real de electrificación en el segmento de lujo y que lleva a plantearse si tiene sentido seguir desarrollando un V8 en un contexto marcado por la electrificación acelerada y normativas de emisiones cada vez más estrictas. Para determinados mercados y perfiles de cliente un motor así sigue siendo un símbolo de prestigio y suavidad de funcionamiento; sin embargo, su horizonte de vida a medio plazo parece limitado, especialmente en Europa, donde la presión regulatoria y fiscal es cada vez mayor.

La hegemonía de otros tiempos del Clase S en el segmento de lujo se ve ahora amenazada no sólo por el EQS, sino también por otros muchos actores más, incluyendo las nuevas marcas de origen chino. / Mercedes-Benz Group AG

Esto enlaza con el protagonismo del EQS. El eléctrico de representación no solo encarna el futuro tecnológico de la marca, sino que en muchos aspectos ya compite directamente con el Clase S. La coexistencia actual sugiere la apuesta de Mercedes por transicionar sin plazo definido antes que tomar una decisión definitiva, en un segmento donde predominan clientes tradicionalmente conservadores frente a los que apuestan por nuevas tecnologías de propulsión.

Desde el punto de vista del mercado, el cambio es evidente. La gran berlina clásica ya no es el objeto aspiracional dominante en el segmento premium. Parte de ese público ha migrado hacia SUV de lujo, muchos de ellos electrificados, que combinan imagen, versatilidad y una posición de conducción elevada cada vez más demandada. A esto se suma un cambio generacional: el comprador tradicional del Clase S envejece y los nuevos clientes premium suelen tener preferencias distintas.

En cuanto al Diesel, Mercedes continúa perfeccionando su OM656 Evo con soluciones técnicas como el catalizador calentado eléctricamente para mejorar emisiones en frío, una medida orientada a cumplir futuras normativas y reducir emisiones reales en uso cotidiano. Es un avance notable, aunque en el entorno europeo, con las ventas de Diesel desmoronándose, hace prever que su peso en este segmento será residual. La versión S 450d 4Matic marca el arranque de precios de la gama, con desde 127.525 euros.

Puntos fuertes en un mercado cada vez más reñido

Donde el Clase S mantiene una ventaja clara es en confort de marcha. Las mejoras en Airmatic, el sistema E-Active Body Control y la amortiguación predictiva basada en datos compartidos entre vehículos deben reforzar un nivel de refinamiento difícil de igualar. La dirección trasera -con hasta 10 grados de giro en opción, 4,5 de serie- sigue siendo además un argumento práctico importante para un coche que supera holgadamente los cinco metros de longitud, facilitando su uso urbano sin comprometer estabilidad a alta velocidad.

También la iluminación continúa siendo un terreno donde Mercedes mantiene liderazgo técnico. El sistema Digital Light evoluciona con tecnología micro-LED, mayor precisión lumínica y funciones adaptativas más avanzadas, reforzando un área donde la marca históricamente ha introducido innovaciones relevantes en seguridad activa.

En conjunto, esta actualización del Clase S refleja un cambio en el segmento más premium de las berlinas. La innovación ya no se materializa tanto en grandes revoluciones mecánicas mientras sí lo hace en software, conectividad y electrificación progresiva. Mercedes ha optado así por una evolución menos espectacular que en etapas anteriores del modelo.

El Clase S seguirá siendo de este modo una referencia en confort, refinamiento y tecnología integrada. Sin embargo, el contexto competitivo ha cambiado: eléctricos de lujo, SUV premium y nuevos actores -también de origen chino y con gran aportación tecnológica- comparten ahora el protagonismo que durante décadas monopolizó esta berlina rivalizando exclusivamente con Audi A8 y BMW Serie 7.