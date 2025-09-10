Mercedes electrifica a su SUV más icónico, el GLC con tecnología EQ, elevando el listón

Entre 2019 y 2023 Mercedes tuvo en su gama el EQC, un SUV que vinculado a su GLC coetáneo con motores térmicos -la carrocería de ambos, con 4,76 m de largo, era semejante- pasó sin pena ni gloria por el mercado con una única versión de doble motor, una potencia de 408 CV (300 kW) y una autonomía de 429 km con una batería de 93 kWh, es decir, poco alcance para una apreciable cantidad de energía almacenada debido a sus altos consumos.

Ahora, Mercedes pretende enmendar el tiro con su nuevo GLC con tecnología EQ, un modelo que aspira en convertirse en referente entre los SUV eléctricos de tamaño medio -su carrocería mide 4,85 m de largo, 1,91 de ancho y 1,64 altura- cuando llegue al mercado, durante el primer semestre del año que viene. Por lo pronto, gracias a que ha nacido específicamente como eléctrico y no se trata de un derivado de un modelo con motores de combustión.

Por el momento, Mercedes sólo ha desvelado la versión GLC 400 4Matic, pero la familia contará con más opciones de menor potencia.

Prueba de ello es su eficiencia, y es que con una batería de 94 kWh útiles la versión GLC 400 4Matic de 489 CV (360 kW), con dos motores -el delantero desconectable, el trasero con una transmisión de dos marchas- con los que este modelo se ha presentado, promete una autonomía WLTP de 713 km, si bien habrá más adelante otras versiones menos potentes de él, incluso algunas de ellas con sólo un motor.

Además, los 110 kW con los que podía cargar su batería su antecesor quedan muy lejos de los 330 kW que ahora pueden conseguirse cuando se use corriente continua. Esto es debido a que en lugar de una arquitectura eléctrica de 400 voltios, el GLC 400 4Matic con tecnología EQ recurre a una de 800 voltios. Esto debe permitirle recibir energía para hasta 303 km de autonomía en 10 minutos con la infraestructura apropiada.

Entre sus rivales estarán junto al Tesla Model Y, el recién presentado BMW iX3, pero también otros modelos como el Ford Mustang Mach-E, Audi Q6 e-tron o Porsche Macan, algunos de los cuales -los de las marcas alemanas- ya disponen de una arquitectura eléctrica similar.

Entre las novedades de mayor calado aportadas por este GLC está la arquitectura eléctrica de 800 voltios.

Además, el cargador de corriente alterna bidireccional del GLC 400 4Matic -con la que puede recibir 11 o 22 kW, de serie u opcionalmente- lo convierte en un aliado del hogar o de la red eléctrica, ya que permite disponer de las funciones V2H y V2G.

Igualmente puede recibir energía en movimiento mediante la frenada regenerativa, para lo que dispone de los mismos programas que otros coches de la marca: D- (nivel máximo de recuperación), D (estandar), D+ (sin recuperación) y D Auto (recuperación independiente). El rendimiento máximo de la retención efectuada por sus motores es de 300 kW.

En el plano dinámico, este SUV equipa una suspensión neumática semejante a la de la Clase S, lo que permite ajustar muelles y amortiguadores; una dirección trasera que permite el giro de las ruedas hasta 4,5 grados, de modo que agiliza o hace más preciso este eje; y un sistema de frenos One-Box, que prioriza la regeneración de energía mediante los motores antes de que interventa el sistema hidráulico.

Entre las aportaciones más llamativas de este GLC está la configuración del salpicadero, con una pantalla que prácticamente ocupa el espacio de lado a lado.

En el habitáculo este GLC estrena la MBUX Hyperscreen, una pantalla que recorre el salpicadero de lado a lado y tiene, por tanto, 39,1". Es la mayor jamás montada en un Mercedes y está conformada en realidad por tres situadas consecutivamente: la de 10,3" de la instrumentación y dos de 14", una para el sistema de infoentretenimiento en el centro y otra para el uso del acompañante delantero. En la versión básica, esta sirve como un elemento decorativo digital en la que se muestra una foto personal o una de las doce imágenes predefinidas y sólo desde el nivel de equipamiento Advanced Plus hacia arriba, se instala una pantalla realmente funcional.

El sistema operativo es el MB.OS, impulsado por inteligencia artificial y conectado a la nube. Este software no solamente gestiona el infoentretenimiento, sino que aprende del conductor y ofrece respuestas conversacionales naturales.

Entre las opciones más llamativas está un interior vegano certificado por The Vegan Society, que convierte al GLC en el primer vehículo de serie con este distintivo.

Bajo el capó delantero tiene una capacidad de almacenaje semejante a la de algún pequeño ciudadano que hay que sumar a la del maletero posterior.

En el plano funcional, ofrece una destacada capacidad de remolque, de 2,4 toneladas, así como un maletero de 570 litros que se complementa con un espacio de 128 litros bajo el capó delantero.