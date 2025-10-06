MG lanza el nuevo HS Hybrid+, una versión híbrida de 225 CV de su SUV más grande
MG refuerza su apuesta multienergía con el estreno del HS Hybrid+, disponible en acabados Comfort y Luxury. Su sistema de propulsión full-hybrid se suma al híbrido enchufable y al exclusivamente térmico en este SUV de 4,66 m. Por el momento, MG no ha dado precios de esta nueva variante.
MG ha anunciado el lanzamiento en España de la versión Hybrid+ del HS, un SUV híbrido con 4,66 m de largo y que ya estaba a la venta con un motor 1.5 Turbo de 170 CV o con un sistema híbrido enchufable de 272 CV, ambos disponibles desde finales de 2024
Este full-hybrid de 225 CV se combinará con dos acabados, Comfort y Luxury, y puede reservarse desde el 1 de octubre. Se trata del tercer modelo con etiqueta ECO de la firma, pensado para conductores que aún no contemplan o no pueden dar el salto a un modelo con un sistema de propulsión enchufable.
El MG HS Hybrid+ cuenta con una tecnología híbrida que combina un motor de gasolina de 1,5 litros de 143 CV con un eléctrico de 199 CV (146 kW). Este, que puede trabajar para mover las ruedas, se alimenta con una batería refrigerada por agua de 1,8 kWh con un voltaje de 350 voltios y que, a su vez, recibe la electricidad de un segundo motor eléctrico que exclusivamente trabaja como generador.El HS Hybrid+ acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y logra un consumo medio WLTP de 5,5 l/100 km, con emisiones de CO₂ de 126 g/km.
Entre las particularidades técnicas del Hybrid+ está una transmisión automática de dos velocidades, de cara mejorar la suavidad de conducción y evitar las altas revoluciones que puntualmente pueden producirse en otros híbridos cuando se produce una fuerte demanda de energía.
El habitáculo mantiene la filosofía Premium for everyone de MG. Promete un amplio espacio interior y un maletero de 507 litros -el PHEV tiene 441 litros-, así como materiales de calidad.
En el salpicadero se sitúan dos pantallas de 12,3": una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También permite conectarse a Internet. El acabado más alto añade al equipamiento una cámara 360° y carga inalámbrica para dispositivos, así como asientos con regulaciones eléctricas o llantas de 19".
Todos los HS Hybrid+ tienen de serie el paquete MG Pilot, que incluye dieciséis ayudas a la conducción, entre las que están el control de crucero adaptativo, el mantenimiento de carril, el frenado automático de emergencia y el detector de ángulo muerto.
