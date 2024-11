Porsche reedita la versión más purista de su 911, la Carrera T

Porsche amplía la gama 911 con la incorporación del ligero y dinámico Carrera T. Esa letra proviene de Touring, una nomenclatura que Porsche introdujo en 1968 con el primer 911 T, una versión que se posicionaba entre el Carrera y el Carrera S y que priorizaba la simplicidad y la ligereza. La reintroducción de esta variante en 2017 revivió el concepto manteniendo su esencia de placer de conducción, agilidad y un enfoque en la experiencia más pura al volante, incluida la tracción trasera.

Uno de los aspectos más sobresalientes del 911 Carrera T es su peso. Porsche ha optimizado su construcción para que sea 40 kilogramos más ligero que el 911 Carrera estándar, alcanzando un peso total de 1.478 kg en su versión con asientos tipo baquet. Esta reducción de peso se logró a través de ventanillas aligeradas, un aislamiento reducido y el uso de un cambio manual. Además, no sólo se ofrece con la carrocería coupé, sino también con la Cabriolet.

Esta versión Carrera T es hasta 42 kilogramos más ligero que el 911 Carrera.

El motor es de tipo bóxer con seis cilindros y 3 litros, con doble turbo. Heredado del 911 Carrera, desarrolla 394 CV y un par máximo de 450 Nm.

La caja de cambios manual de seis velocidades es estándar y dispone de la función auto-blip, que ajusta automáticamente las revoluciones del motor en reducciones de marcha, suavizando la conducción y haciéndola más deportiva.

El Carrera T incorpora el paquete Sport Chrono de serie, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos con el formato coupé y en 4,7 con la descapotable. La velocidad máxima de es 295 y 293 km/h, respectivamente.

El esquema del cambio se repite en salpicadero, luces de bienvenida o las ventanillas traseras.

El chasis ha sido específicamente ajustados. El modelo incorpora el sistema de suspensión deportiva adaptativa PASM, que rebaja la altura del vehículo en 10 mm. Adicionalmente, incluye la dirección en el eje trasero, característica que en esta versión se combina con una relación de dirección más directa en el eje delantero.

También tiene un ajuste distintivo de las barras estabilizadoras de ambos ejes para conseguir un comportamiento neutro o un equipo de frenos más potente, con discos de 350 milímetros de diámetro y pinzas fijas de seis pistones delante. En combinación con el aislamiento interior reducido y la función auto-blip, el sistema de escape deportivo de serie se ha modificado.

El cambio manual es uno de los elementos más característicos de la mecánica de este 911.

En cuanto al aspecto, el Carrera T se distingue de otras versiones por elementos como un adhesivo que en cada ventanilla lo identifica como un 911 con cambio manual. La decoración incluye el nombre del modelo en gris Vanadio, color que también se utiliza en las llantas de aleación ligera y otros elementos como las inserciones de la rejilla de la tapa trasera o los retrovisores.

La gama de colores Legends ofrece para la carrocería los tonos verde Shade metalizado, Crayon y gris Slate Neo, la Dreams incluye el rojo Guardia, el azul Lugano, el azul Gentian metalizado y el amarillo Cartagena metalizado. La gama Shades, Jet Black metalizado, plata GT metalizado y gris Hielo metalizado y la opción Contrasts combina los colores sólidos blanco y negro. Se pueden solicitar otros con los programas de Porsche Paint to Sample y Paint to Sample Plus. La capota del descapotable se ofrece en negro, rojo, azul y marrón.

En el interior predomina el negro, con costuras en contraste en la tapicería. Cuenta con el paquete Sport Chrono de serie, con un cronómetro insertado en el salpicadero. Detalles de exclusividad son un pomo de madera laminada de nogal de poro abierto, el esquema de marchas impreso en el salpicadero o un volante deportivo GT tapizado en cuero y calefactado, con el mando para la selección de los modos. Como alternativa al cuero se puede elegir textil Race-Tex.

Los asientos deportivos están tapizados en negro con la parte central tapizada en Sport-Tex y son ajustables eléctricamente en cuatro direcciones. En el habitáculo se usa un patrón de tejido tartán de aire clásico. Opcionalmente, pueden elegirse asientos adaptativos Plus ajustables een 18 posiciones o los de tipo baquet aligerados.

Por primera vez en la historia del Carrera T esta versión tiene un formato descapotable.

Porsche ha lanzado los paquetes de diseño Carrera T para el exterior y el interior. El clásico color azul Gentian de Porsche crea un llamativo contraste cromático. En el exterior, las inserciones en el capó trasero, los adhesivos Carrera T en el delantero, el trasero y las puertas, los adhesivos MT y las llantas de aleación ligera con frontal brillante son de este color. Las carcasas superiores de los retrovisores exteriores son negras. De serie, las costuras de contraste en azul Gentian, en lugar de negras, realzan el interior, incluidos los asientos con franjas de contraste en ese tono. El mismo color se usa en los cinturones de seguridad, las molduras de la consola central y los paneles de las puertas, así como las inserciones de contraste y los logotipos 911 cosidos en los reposacabezas.

Finalmente, el 911 Carrera T está disponible para pedidos, con un precio de 164.508 euros para la versión Coupé y 180.565 euros para el Cabriolet.