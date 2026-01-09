El precio medio del VO supera los 17.800 euros en 2025, un 6 por ciento más que en 2024

La media anual del precio del VO en España en 2025 se ha situado en 17.758 euros, lo que supone un aumento del 6,1 por ciento frente a la media de 2024 (16.727 euros). A lo largo de 2025, el mercado del vehículo de ocasión ha estado marcado por una evolución irregular de los precios, con subidas sostenidas durante el primer semestre y un punto de inflexión a partir del verano.

El precio medio alcanzó su máximo anual en septiembre, con 18.201 euros, encadenando incrementos interanuales superiores al 7 por ciento durante varios meses consecutivos, para posteriormente iniciar una corrección progresiva en el último trimestre del año.

"La evolución de 2025 evidencia un mercado que comienza a estabilizarse en la recta final del año, lo que hace que el coche de ocasión siga siendo una alternativa real para el comprador", ha señalado el responsable institucional de coches.net, Marcel Blanes.

Históricamente el Volkswagen Golf es el coche favorito de los españoles cuando lleva a cabo la búsqueda de un vehículo de ocasión y eso ha ocurrido también en 2025.

El Volkswagen Golf, un año más, ha sido el modelo más popular de este mercado en 2025 con un total de 75.948 ventas, que suponen un crecimiento del 2,8 por ciento con respecto a 2024.

Le siguen en el top 3 el Renault Mégane (67.455 comercializaciones, un 0,6 por ciento más que en 2024) y el Seat Ibiza (65.544 unidades y un repunte del 2,2 por ciento). Mientras, el final de año ha provocado el adelantamiento del Ford Focus (+6,9 por ciento) frente al Seat León (4,7 por ciento), con 56.818 y 55.674 operaciones, respectivamente.