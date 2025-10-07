Preguntas y respuestas sobre la luz de emergencia V16, obligatoria a partir de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia dejarán de ser válidos en las carreteras españolas. Su sustituto será la luz de emergencia V16 conectada y certificada, según la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT). Este cambio busca mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes en situaciones de emergencia.

¿Qué es la luz V16?

El dispositivo V16 es una baliza luminosa amarilla que sustituye a los clásicos triángulos de preseñalización de peligro. Su función es indicar que un vehículo ha quedado inmovilizado o que su carga se encuentra caída en la calzada.

Está dotada de conectividad y emite una luz intermitente de 360º de alta intensidad durante al menos 30 minutos. Funciona con pila o batería que tiene una vida útil mínima de 18 meses.

¿Cómo se utiliza?

La DGT recomienda llevar la V16 en la guantera del vehículo. En caso de avería o accidente, el conductor puede activarla en segundos, colocándola preferiblemente en el techo del coche.

Desde ese momento, además de emitir una señal luminosa visible a un kilómetro de distancia, la baliza se conecta a la plataforma DGT 3.0, transmitiendo la ubicación del vehículo en tiempo real y avisando a otros conductores.

¿Dónde debe colocarse?

La luz debe situarse en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado, garantizando la máxima visibilidad. Si no es posible colocarla en el techo, el dispositivo debe contar con un imán para adherirse, por ejemplo, a la puerta del conductor.

¿Cómo sabrán los demás conductores que he tenido un accidente?

Además del haz luminoso visible a 1 km, los vehículos conectados recibirán la información del incidente a través de navegadores, aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Los vehículos más antiguos podrán conocer la incidencia mediante los Paneles de Mensaje Variable de las carreteras.

¿Por qué se cambia la normativa?

El cambio forma parte de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 de la DGT, cuyo objetivo es reducir la siniestralidad mortal y grave en un 50%, siguiendo las directrices de la ONU y la Comisión Europea. Uno de los principales motivos es evitar atropellos: con la luz V16 no es necesario salir del vehículo para señalizar una avería, a diferencia de los triángulos tradicionales.

Además, la baliza incrementa la visibilidad (hasta 1.000 metros frente a los 100 metros de los triángulos), democratiza la conectividad al integrarse con la plataforma DGT 3.0 y facilita su uso a personas con movilidad reducida. Se trata, en definitiva, de un dispositivo universal que refuerza tanto la seguridad física como la “visibilidad virtual” en carretera.

¿Qué opinan los conductores?

Según un estudio de OSRAM, el 65% de los conductores españoles desconoce los detalles de la nueva normativa sobre la luz V16. Además, casi el 40% no sabe qué impacto tendrá en la seguridad vial. A día de hoy, un 88% de los conductores sigue utilizando los triángulos y solo un 8% dispone ya de una V16 conectada.

Más del 30% de los automovilistas ignora que las sanciones por no utilizar una V16 homologada pueden alcanzar los 200 euros.

¿Dónde comprar una luz V16?

Estas balizas pueden adquirirse en supermercados, hipermercados y grandes almacenes, pero no todos los modelos están certificados. Es fundamental comprobar que cuentan con la homologación oficial para cumplir la normativa de 2026.

¿Qué multas habrá por no tenerla?

La OCU y la DGT ya han advertido de las sanciones:

80 euros por llevar aún triángulos de emergencia o balizas no homologadas.

por llevar aún triángulos de emergencia o balizas no homologadas. 200 euros si, en caso de emergencia, no se utiliza una V16 conectada y certificada.

¿En qué vehículos será obligatoria?

La luz V16 conectada será obligatoria para turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos de transporte de mercancías y conjuntos de vehículos no especiales.

Las motocicletas y otros vehículos que no permitan colocar la baliza en una posición visible estarán exentos, aunque podrán usarla de manera voluntaria para reforzar su seguridad.

¿Cómo funciona el sistema de localización?

Además de su visibilidad física, al activarse, la baliza envía una señal a los Centros de Gestión de Tráfico, permitiendo avisar al resto de usuarios de la vía sobre la ubicación exacta del vehículo averiado. De esta manera, la DGT 3.0 refuerza la comunicación entre vehículos y mejora la reacción preventiva de los conductores, reduciendo el riesgo de colisiones y atropellos.