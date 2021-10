¿Está prohibido usar la mascarilla negra en el examen de conducir?

Móviles, bolígrafos, auriculares, relojes, botones, gafas, colgantes...y ahora mascarillas. Los utensilios para poder copiar en exámenes evolucionan casi a la misma velocidad que lo hace la tecnología. Lo que nadie podía esperar es que una pandemia sanitaria también serviría como inspiración de la que sacar una nueva fórmula para rentabilizar la seguridad a la hora de afrontar una prueba teórica cualquiera. O al menos para que los examinadores se pongan en alerta ante ello. En este caso han sido los responsables de la Jefatura de Tráfico en Badajoz los que han decidido ponerle coto a un tipo concreto de mascarillas: las mascarillas negras (oscuras).

Desde la Dirección General de Tráfico en Badajoz han decidido suprimir las mascarillas oscuras en sus salas de exámenes, suministrando unas claras justo antes de acceder a realizar la prueba en el caso de que sea necesaria. No es cuestión ni de estética ni de seguridad sanitaria, sólo una forma de evitar que tras ese tejido más opaco se pueda llegar a esconder algún elemento con el que engañar al profesorado durante el examen. Y no parece que haya convencido ni a los candidatos ni al resto de jefaturas de la DGT en España, que no han implementado la medida.

Exámenes en pandemia

La postura oficial de la DGT al respecto es claro, tanto en los exámenes teóricos como en el uso de las mascarillas en el coche. La mascarilla es imprescindible para realizar un examen práctico o teórico del permiso de conducir, debiendo llevar la mascarilla quirúrgica o FFP2 sin válvula de exhalación que cubra la nariz y boca. Ni rastro de una apreciación respecto al color que debe tener la mascarilla. Porque la realidad es que si alguien intenta esconder algo tras la mascarilla lo hará de igual manera sea negra, rosa, azul o blanca. Y que la única medida fiable para intentar evitarlo es obligar a aquellos que se dispongan a realizar el examen a bajarse un momento la mascarilla para inspeccionarla y cerciorarse de que no se oculta nada extraño tras ella.

La incidencia acumulada de Covid en España en general, y en Andalucía en particular, sigue a la baja y ya está en los 32 casos por cada 100.000 habitantes, según el último informe facilitado por el Ministerio de Sanidad. La mayoría de territorios conviven ya en el Nivel 0 de contagio, pero en las autoescuelas se mantienen las medidas implementadas en pandemia tras el confinamiento. Ocupación de coches, distancia de seguridad, y, por supuesto, el uso obligatorio de mascarilla. También negra. Pero no de forma exclusiva.