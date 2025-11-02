La señal V-16 no será obligatoria para todos los vehículos en España en 2026: éstas son las excepciones

A partir del próximo 1 de enero de 2026, España se convertirá en el primer país del mundo en implementar de manera obligatoria el dispositivo luminoso V-16 como señal de emergencia en carretera, sustituyendo definitivamente a los tradicionales triángulos. Esta normativa pionera, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), pretende aumentar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados a las paradas de emergencia en vías públicas. Sin embargo, no todos los vehículos que circulen por territorio español estarán obligados a cumplir con esta nueva regulación.

La legislación contempla excepciones importantes basadas en acuerdos internacionales de circulación. Según establecen tanto la Convención sobre la Circulación por Carretera de Ginebra (1949) como la Convención sobre la Circulación Vial de Viena (1968), los vehículos en "circulación internacional" pueden regirse por sus normativas de origen. Esto significa que los automóviles matriculados en otros países que circulen temporalmente por España podrán seguir utilizando los triángulos de emergencia tradicionales, sin necesidad de adaptar sus vehículos a la nueva señalización V-16.

Esta excepción responde a criterios de reciprocidad internacional y facilita la circulación transfronteriza, especialmente relevante en un país con alta afluencia turística como España. No obstante, los vehículos matriculados en España que viajen al extranjero sí deberán cumplir con la normativa nacional y, por tanto, tendrán que disponer de la señal luminosa V-16 independientemente del país por el que circulen.

¿Qué es exactamente la señal V-16 y cómo funciona?

El dispositivo V-16 representa una evolución tecnológica significativa respecto a los tradicionales triángulos de emergencia. Se trata de una baliza luminosa que se coloca en la parte más alta posible del vehículo cuando este sufre una avería o accidente y debe detenerse en la vía. La luz giratoria de alta intensidad mejora la visibilidad del vehículo detenido, especialmente en condiciones de baja luminosidad o meteorología adversa, incrementando así la seguridad tanto del conductor como del resto de usuarios de la vía.

Una de las características más innovadoras de este dispositivo es su sistema de geolocalización GPS integrado. Esta funcionalidad permite transmitir automáticamente la ubicación exacta del vehículo a la plataforma de movilidad DGT 3.0, facilitando una respuesta más rápida y eficiente de los servicios de emergencia y asistencia en carretera. Además, el conductor no necesita abandonar el vehículo para colocar el dispositivo, eliminando uno de los mayores riesgos asociados a los triángulos tradicionales.

Obligatoriedad y periodo de adaptación

La DGT estableció un periodo de transición que comenzó en julio de 2021, cuando entró en vigor la posibilidad de utilizar indistintamente los triángulos o las balizas V-16. Durante estos años, los conductores han podido familiarizarse con el nuevo sistema y adquirir los dispositivos homologados, que deben cumplir con estrictos estándares de calidad y funcionalidad para garantizar su eficacia.

A partir del 1 de enero de 2026, la obligatoriedad será total para todos los vehículos matriculados en España, con la excepción mencionada para vehículos de circulación internacional. Las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento para realizar esta adaptación, ya que el uso correcto de estos dispositivos puede ser determinante en situaciones de emergencia.

Implicaciones para la seguridad vial y ventajas del sistema

La implementación de la señal V-16 responde a un análisis detallado de los riesgos asociados a las paradas de emergencia en carretera. Según datos de la DGT, un porcentaje significativo de los accidentes secundarios se produce cuando un vehículo se detiene en la vía y los conductores descienden para colocar los triángulos de señalización, quedando expuestos al tráfico.

La nueva baliza luminosa elimina este riesgo al no requerir que el conductor abandone el vehículo. Además, su mayor visibilidad (puede detectarse a más de un kilómetro de distancia) y la transmisión automática de la posición exacta suponen un salto cualitativo en la gestión de las emergencias en carretera. Los expertos en seguridad vial calculan que esta medida podría reducir significativamente el número de víctimas en accidentes secundarios.

¿Qué deben hacer los conductores para adaptarse a la nueva normativa?

Para cumplir con la legislación que entrará en vigor el próximo año, los propietarios de vehículos matriculados en España deberán adquirir un dispositivo V-16 homologado. Estos dispositivos están disponibles en establecimientos especializados, grandes superficies y tiendas online, con precios que oscilan entre los 20 y 50 euros dependiendo de sus características y funcionalidades adicionales.

Es importante verificar que el dispositivo adquirido cuenta con la homologación oficial, indicada mediante el código V-16 seguido del número de homologación en el propio aparato. A partir de 2026, la no disponibilidad o uso incorrecto de este dispositivo en caso de parada de emergencia podría acarrear sanciones económicas significativas.

¿Cómo afecta esta normativa a los conductores extranjeros?

Los conductores extranjeros que visiten España con vehículos matriculados en sus países de origen podrán seguir utilizando los sistemas de señalización de emergencia vigentes en sus respectivas legislaciones, sin necesidad de adquirir la baliza V-16. Esta excepción se fundamenta en el principio de circulación internacional recogido en las convenciones de Ginebra y Viena, que España ha suscrito.

No obstante, si un conductor extranjero conduce un vehículo matriculado en España, deberá cumplir con la normativa española y, por tanto, utilizar la señal V-16 cuando sea necesario. Del mismo modo, los residentes en España con vehículos matriculados en el extranjero deberán adaptarse progresivamente a la normativa española si mantienen el vehículo en territorio nacional de forma permanente.

España como pionera en seguridad vial

Con la implementación de la señal V-16, España se posiciona a la vanguardia de la innovación en seguridad vial a nivel europeo. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para reducir la siniestralidad en carretera y adaptarse a las nuevas tecnologías que permiten una gestión más eficiente y segura del tráfico.

La Comisión Europea sigue con interés esta experiencia pionera, ya que podría servir como modelo para una futura armonización de las normativas de señalización de emergencia en todos los países miembros. De hecho, varios países han mostrado ya su interés en implementar sistemas similares, lo que podría llevar a una estandarización europea en los próximos años.