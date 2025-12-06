Sigue el estado del tráfico en tiempo real durante el puente de diciembre

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia de las carreteras con motivo del puente de la Constitución-Inmaculada. Se prevén 5,7 millones de desplazamientos. Desde esta pieza puedes visualizar las principales inicidencias en la red de carreteras del Estado en tiempo real.

Según ha detallado la DGT, el organismo cuenta con la "máxima disponibilidad" de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Además, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas. El dispositivo establecido se puede consultar en su web.

La DGT recomienda informarse del estado de las carreteras ya sea a través de las de las cuentas de X, de los boletines informativos en radio y televisión, en el teléfono 011 o en el mapa de tráfico disponible en la página web del organismo.