El Stonic de Kia se reinventa con muchos cambios formales, algunos de fondo y desde 19.190 euros

Desde 2017 está a la venta el Stonic, el SUV que representa a la marca en el segmento B y que, fue puesto al día en 2021 y, ahora, vuelve a experimentar más cambios, en 2025. En ese periodo ha logrado ser el segundo modelo de la marca con mayor número de matriculaciones habida cuenta de sus 83.000 unidades y, también en la actualidad es el segundo modelo más vendido de la marca en España, con un 20,5 por ciento de cuota sobre un total de 57.325 unidades en el acumulado de 2025. El resto del podio lo ocupan el Sportage, con un 26,8 por ciento; y el Niro, con un 18,2 por ciento. Entre enero y noviembre, 13.053 unidades de la variante prerrestyling.

En el segmento del Stonic, en el que se sitúan desde modelos como los Jeep Avenger, DS 3, Volkswagen T-Cross, Opel Mokka, Fiat 600, Alfa Romeo Junior, Suzuki Vitara, Hyundai Bayon, Toyota Yaris Cross, Ford Puma, KGM Tivoli, Mitsubishi ASX, Nissan Juke o Audi Q2, entre otros; el líder de ventas es el Seat Arona. Este SUV, como el Kia se sitúa por tamaño en la zona media, máxime ahora que el Stonic ha crecido levemente al contar con una longitud de 4,17 m -2,5 cm más que antes-, mientras que anchura y altura no cambia: son, respectivamente, 1,76 y 1,50 m.

Kia sólo ha modificado la longitud de la carrocería, como consecuencia de los cambios ligados al diseño, que se mantiene con las mismas dimensiones de anchura o altura, así como los 2,58 m anteriores de distancia entre ejes. / CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV

Un estilo distintivo, pero diferente de unos a otros

La razón de ese aumento llega de la mano del importante cambio de aspecto que experimenta, ya que ahora éste se inspira en la filosofía Opposites United, de modo que le lleva a asemejarse a los modelos lanzados por Kia desde que se estrenara el EV6. Ninguno es igual a otro al detalle, pero todos tienen un aire de familia inconfundible que, en el caso del Stonic, se percibe en los faros alargados, nuevos pilotos -ambos grupos ópticos con leds-, a lo que suma las rejillas más prominentes -particularmente con los marcos en las zonas laterales en el caso del acabado GT-line-, los nuevos parachoques delanteros y traseros con formas más limpias que recogen éstas, la nueva familia de llantas, de 16" con ruedas 195/55 R16 para los dos acabados más altos y de 17" con neumáticos 205/55 R17 en el tope...

La actualización del Stonic incluso afecta a algunas piezas de estampación, como es el caso de las aletas delanteras, todo con el propósito de conseguir una imagen más impactante y, sin duda, mucho más moderna que se combinará con nueve colores de carrocería, de los que dos son nuevos: el Yatch Blue y el Adventurous Green.

Los GT-line se distinguen, al margen de por las caracasas de los retrovisores en negro o las llantas, por los paragolpes con entradas de aire o antinieblas enmarcados, según sean los delanteros o traseros. / CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV

Los acabados Concept y Drive se asocian tanto al motor 1.0 T-GDI de 100 CV con cambio manual de seis velocidades, como a la versión microhibridada con arquitectura eléctrica de 48 voltios de éste que ofrece 115 CV y que también queda ligada al nivel GT-line. Se combina este motor con una caja manual de seis velocidades para el nivel Concept -adiós a la IMT que desacoplaba el motor de la transmisión si no se pisaba el acelerador-, mientras para los acabados Drive y GT-line también puede optarse por 1.500 euros adicionales, por una automática con doble embrague, la DCT de siete marchas, sin levas de cambio en el volante.

En este segundo caso con 115 CV, la batería de la microhibridación se sitúa bajo el piso del maletero, donde podría ir una rueda de repuesto de no contar con ella, y el motor eléctrico -también que hace las veces de generador- es movido por una correa ligada al cigüeñal: es el esquema mecánico más simple para la electrificación. Su tarea en marcha, al margen de cargar la batería cuando no se acelera, es de apoyo al térmico de tres cilindros a bajo régimen, algo que apenas se percibe.

El motor de 115 CV, al margen de tener la etiqueta Eco, se nos antoja suficientemente enérgico para muchos conductores de este SUV pequeño y ligero. / CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV

Es, por tanto, una oferta mecánica ligeramente diferente a la del Stonic que se venía vendiendo hasta ahora, ya que desaparece el motor, también de gasolina, 1.2 atmosférico de 84 CV; llega una versión de 100 CV sin electrificación alguna -antes sí la tuvo sobre el mismo 1.0 y, por tanto, contaba con la etiqueta Eco- y, en lugar de la de 120 CV anterior con igual cilindrada y, asimismo, con arquitectura eléctrica de de 48 voltios, se cuenta con la nueva de 115 CV.

Esta aporta suficiente empuje para escenarios urbanos y periurbanos, más allá de que debe garantizar un consumo medio en uso real ligeramente superior a los 6 l/100 km -el gasto homologado más alto es de 5,7 l/100 km, el menor de 5,4 para ambos motores tricilíndricos de la familia Smartstream con admisión variable, independientemente de si tiene o no electrificación.

Nuevas ayudas a la conducción

El chasis no revela cambios, pero sí lo hacen las ayudas a la conducción, de modo que el Stonic recibe el sistema de aviso de vehículos en el ángulo muerto -en lugar de basado en cámaras que emiten una imagen en la instrumentación, con una más sencilla alerta en el propio retrovisor- o uno de salida segura que advierte de vehículos que se acercan por detrás antes de abrir las puertas.

También forman parte de su equipamiento la asistencia que evita colisiones frontales, la que ayuda a mantener la distancia con el vehículo precedente y la que mantiene el coche en el carril.

Los asientos nos han parecido más firmes que blandos. Prácticamente todos los plásticos con los que tienen contacto los ocupantes son duros, salvo los de color claro de los paneles de puertas. / CHRISTIAN COLMENERO MARTIN

En el interior, los cambios son tan notables como en el exterior, no en cuanto a espacio, que sigue siendo semejante al de anteriores Stonic, con destacada anchura delante y detrás, así como buenas cotas de altura, pero un más discreto espacio longitudinal.

Aquí son nuevas las tapicerías, aparecen elementos funcionales como puestos USB C -hay dos en la parte posterior del apoyabrazos central-, una iluminación ambiental para el tope de gama o la llave digital que permite usar un teléfono móvil para desbloqueo de cierre centralizado o arranque. También un freno de estacionamiento eléctrico que permite disponer de la función Auto hold, de forma que al parar en un cruce, por ejemplo, retiene al Stonic hasta que se vuelve a acelerar.

El espacio para las piernas quizá sea la cota de habitabilidad menos destacada de este nuevo Stonic, como lo era del anterior. / CHRISTIAN COLMENERO MARTIN

No obstante, lo más sobresaliente es el absoluto cambio del salpicadero. Aquí, lo más llamativo es que en lugar de una capilla para la instrumentación y una pantalla táctil de 8" para el equipo multimedia ahora encontramos dos pantallas de 12,3" concatenadas, en una disposición semejante a la del EV3, pero sin tener entre ambas la del climatizador de 5".

No hemos tenido la oportunidad de ver en vivo ninguna versión que no tuviese el acabado GT-line, pero desde Kia nos explican que la diferencia fundamental con los otros niveles está en que la instrumentación es configurable con distintos diseños -en Concept y Drive, no lo es, con una zona de 4,5" reservada entre los dos diales para el ordenador de a bordo-, mientras que la pantalla central tiene siempre el mismo sistema operativo -actualizable vía OTA-,con un manejo semejante al de un Niro, por ejemplo; e incluye tanto navegador como conectividad con teléfonos que usen protocolos Android Auto y Apple CarPlay. Para estos smartphones también se dispone en la consola central de una base de carga inalámbrica.

Todo lo que está a la vista en el salpicadero cambia. Por supuesto, lo hacen las pantallas, pero también el panel multimodo que, estrenado en el EV6, permite seleccionar atajos para la pantalla o funciones de climatización y se sitúa bajo los aireadores centrales. / CHRISTIAN COLMENERO MARTIN

En cuanto a los volantes, son de dos o tres radios, con un diseño semejante también al del EV3. El primero, para los Concept y Drive; el segundo, con colores claros en parte del aro o nucleo central e incluyendo el pulsador de selector del modo de conducción en el radio vertical en vez de en el lateral, para el GT-line.

El maletero, según nuestras mediciones, tiene un volumen de 297 litros, algo menor que los anunciados 352. El borde de carga queda alto respecto al suelo -a 78 cm- y en relación al piso del maletero -16 cm-. / CHRISTIAN COLMENERO MARTIN

El precio de tarifa, que experimenta un leve incremento respecto a las versiones previas equivalentes a esta actualización, arranca en los 23.990 y 25.390 euros de los niveles Concept y Drive con el motor 1.0 de 100 CV. Ambos se benefician de hasta 4.470 euros con diferentes descuentos -plan Kia, Renovación, descuento del cliente y financiación, si se opta por ella- que los dejan en 19.520 y 20.290 euros, respectivamente.

Sin embargo, no son los Stonic de precios más bajos ya que Kia ha decidido que, en concreto, la versión con el motor de 115 CV y el acabado Concept pueda pasar, al disponer de hasta 6.105 euro de rebaja en los mismos conceptos, de los 25.290 euros que tiene como precio de tarifa a los 19.190 euros.

Igualmente, con ese mismo tricilíndrico electrificado y la etiqueta Eco, por tanto, un Stonic 1.0 MHEV Drive cuesta antes de descuentos 26.990 euros y el GT-line 29.090 euros, quedándose tras los 4.470 euros de promociones en 22.220 y 24.620 euros, en el mismo orden.