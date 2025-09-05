Suzuki comienza a fabricar para todo el mundo el Vitara eléctrico en Gujarat

La firma japonesa Suzuki ha comenzado a producir el vehículo eléctrico eVitara en su planta de Gujarat, en India, desde donde se exportará a más de 100 países y regiones de todo el mundo, incluyendo Europa y Japón.

Al evento asistieron el primer ministro de India, Narendra Modi, el ministro principal del estado de Gujarat, Bhupendra Patel, el embajador de Japón en India, Keiichi Ono, y el director representante y presidente de Suzuki, Toshihiro Suzuki. Además, participaron aproximadamente 600 personas, entre ellas representantes del Gobierno de India, el Gobierno del estado de Gujarat y personal de Suzuki.

TDSG, la empresa que producirá las celdas de litio del eVitara, presentó sus baterías a el primer ministro de India, Narendra Modi; y el presidente de Suzuki, Toshihiro Suzuki.

Las celdas de ion-es de litio de este modelo las fabricará TDSG, una empresa conjunta fundada por Suzuki, Toshiba Corporation y Denso Corporation para la fabricación de baterías para automóviles.

TDSG se fundó en 2017 para garantizar un suministro estable de baterías de iones de litio para automóviles en India y promover vehículos ecológicos en el país. Como primera planta de India en producir baterías de iones de litio a nivel de celda, TDSG inició la producción de baterías para vehículos híbridos suaves en 2021. Desde entonces, ha producido baterías para más de un millón de vehículos.

"Suzuki ha colaborado en la transición de la movilidad en India durante más de cuatro décadas. Mantenemos nuestro compromiso de apoyar la visión de la India de una movilidad verde sostenible y de contribuir a su desarrollo", ha afirmado el director de Suzuki, Toshihiro Suzuki.

Con el concepto de "crucero versátil y emocional", el eVitara presenta un diseño que combina tecnología avanzada y robustez, un sistema de propulsión BEV que ofrece una experiencia de conducción ágil y precisa, un sistema de tracción a las cuatro ruedas eléctrico Allgrip-e que proporciona no solo capacidad todoterreno, sino también un potente rendimiento y una plataforma de nuevo desarrollo Heartect-e específica para BEV.

Un millón de Suzuki Vitara fabricados en Hungría

Este arranque de la producción del eVitara coincide, por otro lado, con la celebración del millón de unidades fabricadas del Suzuki Vitara con motores de combustión en la planta húngara de Esztergom, desde donde se exporta este SUV a nivel global desde 2015.

De la planta húngara de Suzuki ya han salido un millón de unidades de la cuarta generación del Suzuki Vitara con destino a todos los mercados del mundo.

En sus más de 37 años de vida, este modelo se ha producido en Asia, América y Europa -tanto en Hungría como en España, por Santana Motor en la factoría de Linares (Jaén)- y vendido en una cantidad que supera los cuatro millones de unidades en cinco continentes. Desde 2019 entre sus propuestas cuenta con sistemas de propulsión parcialmente electrificados.

En la el caso de la actual generación, la cuarta del Suzuki Vitara, actualizado el año pasado, esta electrificada en sus dos versiones, de modo que dependiendo si tiene caja de cambios manual se trata de un sistema microhíbrido con arquitectura de 48 voltios y el motor 1.4T entrega 110 CV, mientras que si emplea una automática se trata de la versión Strong Hybrid y, por tanto, un full-hybrid con un 1.5 atmosférico de 116 CV. Tanto con un sistema de propulsión como con el otro existe la opción de elegir la tracción delantera o total, ésta con la denominación AllGrip; en algunos casos entre tres niveles de acabado. Sus precios se inician desde algo menos de 25.000 hasta los casi 34.000 euros.