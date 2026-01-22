Suzuki demuestra que la eficiencia real supera a la homologada en su reto solidario Litros x Kilos
Suzuki ha celebrado la décima edición de su ya tradicional prueba Litros x Kilos, en la que periodistas especializados han puesto a prueba la eficiencia real de los Swift y Vitara en condiciones de tráfico cotidiano, logrando consumos inferiores a los oficiales y convirtiendo el ahorro obtenido en miles de kilos de alimentos para al Banco de Alimentos de Madrid.
Un año más, y van diez, Suzuki ha convocado a los periodistas especializados en información del motor su habitual prueba de Litros x Kilos, un reto en el que los estos deben conducir sus coches -este año, el Swift con motor 1.2 de 82 CV y el Vitara All Grip con el también micohibridado 1.4 de 110 CV, ambos con cambio manual- en condiciones de tráfico real y con el propósito de reducir lo más posible los consumos homologados de ambos. Respectivamente, acreditan 4,4 y 5,4 l/100 km.
Así, la pareja ganadora que condujo el Swift logró gastar sólo 3,1 l/100 km, lo que supone una reducción del 29,5 por ciento sobre el gasto homologado. En cuanto a los ganadores de la categoría del Vitara lograron reducir el consumo a 4,1 l/100 km, luego un 24,1 por ciento menos que el oficial.
En cualquier caso, la totalidad de los equipos participantes fueron capaces de marcar registros inferiores a los obtenidos en las pruebas de homologación, incluso considerablemente por debajo de éstas, como lo demuestra que el equipo que más consumió de los diez que participaron a bordo del Swift registró 3,8 l/100 km, con una media de todos los equipos de 3,3 l/100 km
En cuanto al Vitara, otro tanto, pues el equipo que más gasolina necesitó de los nueve de esta categoría dejó el ordenador de viaje en 5,0 l/100 km, con una media de gasto de la totalidad de los participantes de 4,4 l/100 km.
El resultado de lo ahorrado en un recorrido de 57 kilómetros y con un tiempo limitado a una hora es transformado por Suzuki en kilos de comida que son entregados al Banco de Alimentos de Madrid, de modo que con esta undécima edición de esta iniciativa solidaria -en 2023 se celebraron dos ediciones- Suzuki ya ha alcanzado las 42 toneladas: este año el resultado de la prueba fueron 3.009 kilos de alimentos que irán a manos de familias con pocos recursos.
En 2024 se distribuyeron casi 17.000 toneladas de alimentos a través de 540 entidades benéficas en nuestro país que llegaron a 137.000 personas en situación de pobreza o exclusión social.
