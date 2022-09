Los taxistas de la plataforma Free Now tendrán un descuento para pasarse al coche eléctrico

La sostenibilidad está de moda, aunque no tanto como debería. El calentamiento global no deja de causar estragos en el mundo tal y como lo conocíamos, y si seguimos sin tomar partido en esta guerra contra la contaminación y los desperdicios, quizá en un mundo que nuestros nietos o sus hijos no conocerán.

Los coches eléctricos han supuesto un antes y después en la automoción, y cada vez son más los conductores que, concienciados con la situación y las consecuencias del uso de los carburantes tradicionales, se plantean dar el cambio y optar por ellos.

Existen diferentes ayudas para aquellos que deciden comprar un vehículo eléctrico, y ahora además, Free Now y Citroen han anunciado que se han unido para llegar a un acuerdo y ofrecer un descuento del 15% a los taxistas de su plataforma para comprar un coche eléctrico.

Los taxistas de Free Now de Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Asturias podrán beneficiarse de este acuerdo hasta finales de este año. Los taxistas de la plataforma que operen en la ciudad de Madrid no podrán beneficiarse por el momento, ya que, el modelo de Citroen en el que se aplicaría la oferta por ahora no está homologado por el Ayuntamiento de Madrid para el servicio de taxi.

El descuento se hará en la compra del nuevo Citroën ë-C4 y los taxistas podrán ahorrar hasta 13.000 euros en la adquisición del vehículo, incluyendo la oferta:

Garantía de batería de 8 años o 160.000 km (lo que se produzca antes).

Preinstalación de taxímetro.

Pintura del vehículo.

Cambio de lunas.

No incluye impuestos de matriculación.

La plataforma Free Now pretende de esta manera "seguir reforzando su compromiso de electrificar la flota de vehículos que operan en la plataforma, que se enmarca en la estrategia de sostenibilidad integral de la compañía, Move to Net-Zero, y el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2030".