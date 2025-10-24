Toyota actualiza el Corolla Cross Hybrid con cambios en el aspecto, tracción total y estreno del acabado GR Sport

Toyota renueva el Corolla Cross Hybrid con una actualización de su aspecto, tracción total y el acabado GR Sport

Toyota ha anunciado el inicio de la comercialización del Corolla Cross en su edición 2025, un SUV de 4,46 m de largo y exclusivamente a la venta con versiones híbridas de 140 o 180 CV, con pequeños cambios de aspecto, la incorporación del sistema de tracción total AWD-i con el acabado Style y el estreno del GR Sport, entre otros puntos.

En lo que a su aspecto se refiere, este Corolla Cross modifica el diseño de la parrilla frontal, así como las funciones de faros y pilotos, que no cambian su forma. También recibe una nueva familia de llantas. En cuanto al interior, los cambios se concentran en la consola central, con el objetivo de ofrecer mejor aprovechadamiento del espacio y una mayor funcionalidad.

Ni la forma de los faros ni la de los pilotos parece cambiar, aunque las funciones dentro de unos y otros sí se modifican.

La incorporación estrella del Corolla Cros Hybrid es la tracción total. Toyota denomina al sistema AWD-i y está disponible para el acabado básico, Style, en combinación con el sistema de propulsión Hybrid más potente, el 200. Su aportación debe ser más estabilidad y capacidad de aceleración, tanto en superficies de baja adherencia a baja velocidad, como en vías rápidas.

La gama 2025 se estructura en dos motorizaciones: Hybrid 140 en acabado Style y Hybrid 200 en acabados Style y, también como novedad, la GR Sport. Este acabado aporta un toque más dinámico a este SUV mediante una suspensión más firme que los Style. También recibe una carrocería bitonal, llantas de 19” en negro, tapicería exclusiva con el logo GR estampado, levas en el volante, llave digital y techo panorámico, entre otros elementos de equipamiento o diferenciación.

La zona baja de la consola central, por delante del cambio, se modifica a los dos años del lanzamiento comercial de este SUV.

Por su parte, el acabado Style también mejora su dotación de serie con la incorporación de volante y asientos calefactables, así como un portón trasero motorizado.

La paleta de colores se amplía con nuevas tonalidades como Rojo Emoción, Marrón Siena, Gris Acero y Gris Diamante, mientras que el acabado GR Sport añade opciones bitono con el inédito Gris Trueno.

Entre los elementos diferenciadores del nuevo acabado GR Sport que estrena el Corolla Cross están estos asientos de aspecto más deportivo.

El Toyota Corolla Cross Hybrid 2025 ya se encuentra disponible en la red de concesionarios con un precio de tarifa desde 41.000 euros para el acabado Style y el motor de menor potencia, que aumenta 1.000 euros de elegir el de 180 CV. Respecto a ésta configuración de tracción delantera, la de cuatro ruedas motrices supone 3.000 euros adicionales.

En cuanto al nuevo acabado GR Sport, siempre con tracción delantera, tiene un precio semejante al de los 4x4 AWD-i con el mismo motor: 45.000 euros.

El descuento promocional de Toyota es el mismo para las cuatro versiones del Cross Hybrid 2025: 4.500 euros. Descontado éste el precio de la gama va de los 36.500 a los 40.500 euros.

Entre sus alternativas hay una amplia variedad de opciones. Desde los más económicos Hyundai Kona, Honda HR-V, Opel Frontera, Citroën C3 Cross, Jeep Compass, Renault Symbioz, Kia Niro, Subaru Crosstrek o Nissan Qashqai, hasta los Peugeot 3008, Mini Countryman, Renault Austral, Hyundai Tucson, Alfa Romeo Tonale, Kia Sportage o BMW X1, algunos de ellos también con versiones de tracción total.