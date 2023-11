Así son los tres últimos Ferrari, más exclusivos que los más exclusivos

Ferrari ha desvelado de manera simultánea dos modelos carreras-cliente, el 499P Modificata y el 296 Challenge, apenas una semana más tarde de que también anunciase un coche, el SP-8, perteneciente a su serie Ferrari One-Off. Esta forma parte del programa de Proyectos Especiales de la marca y es llevado a cabo por el Centro de Estilo Ferrari dirigido por Flavio Manzoni.

En concreto, el SP-8 dispone de un motor central trasero, un 3.9 V8; y está basado en el F8 Spider, del que hereda también su diseño y chasis. El cliente, oriundo de Taiwán, pidió la elaboración de una unidad sin techo -el Spider tiene uno de dos piezas retráctil-, es decir, un puro roadster biplaza. En su aspecto es característico un frontal de fibra de carbono desprovisto de pintura que se extiende hasta la parte trasera; mientras que la eliminación del techo llevó a que los diseñadores pudieran dar una forma distinta al último volumen del coche. Otros elementos rediseñados en este SP-8 son los faros, los pilotos que derivan de las del coupé Roma, el parabrisas o los tubos de escape, con un tratamiento similar al de 296 GTB o las llantas que pretender ser una reinterpretación de llantas clásicas de los Ferrari Sports Prototipos como el F40.

En el interior la mayor modificación se sitúa en la consola central, con los mandos de la caja de cambios de F1 que están presentes en la gama desde el lanzamiento del SF90 Stradale. En cuanto al acabado interior, se emplea Alcantara azul marino con grabados con láser junto a una tela de efecto degradado.

499P Modificata, como el Ferrari 499P de Le Mans

Por su parte, el 499P Modificata también es un coche destinado a clientes caprichosos, aunque en este caso producido ya no como modelo único, sino en una serie limitada de la que cada unidad costará 5 millones de euros. Con él Ferrari pretende ofrecer un coche destinado al uso en circuitos, pero no para las carreras. En sentido estricto se trata de una versión del 499P que se utilizó en las 24 horas de Le Mans el año pasado en la que no se cuenta con las limitaciones que imponen los reglamentos técnicos de las carreras de resistencia. Así, las principales modificaciones afectan a la incorporación de un motor eléctrico y, con su aportación, tracción a las cuatro ruedas que se puede activar incluso a baja velocidad, no como en la competición en la que se uso está restringido. Con él los conductores tienen la opción de 163 CV (120 kW) extras de potencia frente al coche de carreras durante siete segundos por activación, con una lógica parecida a la de un KERS de Fórmula 1.

Además, Pirelli aporta los neumáticos y se han recalibrado la suspensión, los controles electrónicos y los mapas de funcionamiento del motor.

La potencia, con un 3.0 V6 montado en la parte central trasera con una caja de cambios secuencial de siete marchas más el eléctrico que se ocupa de mover el eje delantero, es de 870 CV (640 kW). Este motor eléctrico de 272 CV (200 kW) tiene un diferencial y cuenta con un sistema de recuperación de energía que recarga la batería en las deceleraciones y frenadas. Esta batería es de 800 voltios.

El 499P Modificata formaría parte del programa Sport Prototipo Clienti, lo que permitiría a sus propietarios contar con la asistencia de Ferrari para el mantenimiento y el apoyo, técnico y logístico, para los eventos en pista específicos.

Este es el nuevo coche de la Ferrari Challenge

También destinado a los circuitos, pero en este caso directamente a la competición, nace el 296 Challenge. Se estrenará con la temporada 2024 en el Circuito de Mugello y será el noveno modelo desarrollado por Ferrari para su campeonato monomarca, la Ferrari Challenge, que estrenará su 32ª temporada.

Evolucionado a partir del Ferrari 296 GTB, un deportivo híbrido enchufable, se ha eliminado el sistema eléctrico para reducir peso y se ha dejado exclusivamente el motor V6 -otra rareza porque los demás carreras-cliente para este campeonato tuvieron siempre V8- que se lleva hasta los 700 CV a 7.500 rpm y con 740 Nm de par máximo a 6.000 vueltas, de modo que aporta una relación de 234 CV/l. Está asociado a una caja F1 DCT de 7 velocidades.

Además, el Challenge toma soluciones aerodinámicas del 296 GT3 como el S-Duct que aspira el aire hacia el radiador central y luego lo canaliza a través del capó; el alerón trasero o dispositivos que garantizan la estabilidad de la carga aerodinámica. El Ferrari 296 Challenge puede generar 870 kilos de carga aerodinámica a 250 km/h con el spoiler en su máximo ángulo de ataque.

El sistema de frenos emplea los nuevos discos carbocerámicos CCM-R Plus desarrollados por Brembo basados en su experiencia en la Fórmula 1. Junto con el ABS Evo Track se alcanza un alto rendimiento de frenado en un uso continuado al que también contribuyen los neumáticos específicos hechos por Pirelli. Así, en Mugello, el 296 Challenge es 2" más rápido que el 488 Challenge Evo que se presentó en 2019 y debutó en la temporada 2020.

Su longitud es de 4,60 m, tiene una anchura de 1,96 m y una altura de 1,16, mientras que el peso es muy reducido: 1.330 kilos. Esto da como resultado una relación peso/potencia de 1,9 kg/CV.

Aunque fabricado como monoplaza, es posible incorporar un segundo asiento para un invitado que es fácilmente extraíble para que el coche pueda volver a tener las especificaciones de carrera.