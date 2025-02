El V foro de Anfac se desarrolla en torno al impulso para la electrificación

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha realizado la V edición de su foro, en esta ocasión bajo el lema Movilidación.

Ya desde su inauguración surgió uno de los temas que más preocupan actualmente a los fabricantes: la normativa de emisiones contaminantes en vigor desde el 1 de enero para toda Europa y que podría suponer multas mil millonarias para los fabricantes. Así lo expuso en el arranque del foro el presidente de esta patronal, Josep María Recasens, poniendo así la viabilidad de industria del automóvil europea y la innovación tanto en España como en el continente, que han traído "paz social" y crecimiento económico.

El también consejero delegado de Renault Group en España pidió una flexibilización de esa normativa CAFE, las siglas de Emisiones de Combustible Medias Corporativas, que hoy estipulan que la emisión de CO2 de los coches vendidos en toda la UE deben ser en 2025 inferiores a 93,6 gramos por kilómetro, exponiéndose el fabricante a multas de hasta 95 euros por cada gramo excedido. Estas sanciones se elevarían a 15.000 millones en multas para los incumplidores, por lo que Recasens aboga por un endurecimiento de las restricciones de emisiones afrontado "de manera razonable y acompasada".

Argumentó para ello que el sector se preparó para esta transición que arrancó con el Acuerdo de París de 2015, pero que se ha visto azotado por diversos factores como la pandemia, la escasez de componentes y semiconductores o la guerra de Ucrania y la inflación que han modificado el panorama.

Ante esto, Recasens ha puesto tres escenarios en la mesa. El primero de ellos afrontando multas, que mermarían el 75 por ciento de la rentabilidad de los fabricantes en la UE; el segundo, la reducción de la producción en dos millones de vehículos de combustión, lo que afectaría a entre siete y ocho plantas en Europa, o el escenario que las patronales del sector prefieren, el tercero, que es el de subvencionar en mayor medida las compras de eléctricos Europa.

Tras la flexibilización, la segunda petición de Recasens ha sido el lanzamiento de un plan de choque para impulsar la demanda del vehículo eléctrico que involucre a todos los sectores y administraciones. "No queremos pagar multas, tampoco queremos cerrar fábricas con el coste social y reputacional que hay detrás. Necesitamos un plan transversal, sostenible, predecible en el tiempo de ayudas a la adopción de vehículos eléctricos", apuntó.

En este sentido subrayó la necesidad del regreso del Plan Moves III, pero también que es necesario un plan paneuropeo para incentivar la demanda en todo el continente.

"En 2025 se debería conseguir una cuota de eléctricos en Europa de 20 por ciento. La realidad es que en 2024, en Europa, no hemos llegado ni al 14", dijo. "Por no hablar de la cuota que tenemos de eléctricos en España, que está en el 5,6 por ciento. Esto es una misión imposible", explicó Recasens sobre los objetivos del Fit for 55.

La creación de un Plan Auto 2030 fue su tercera petición, un proyecto que buscaría crear ecosistemas tecnológicos clave para España que dependen de la demanda del vehículo eléctrico "que no están en España, están en China, están en Estados Unidos, y cada día que pasa, teniendo cuotas de eléctricos baja, estamos dando una ventaja competitiva y tecnológica a Asia y a Estados Unidos. Con lo cual, esto es corresponsabilidad de todos nosotros".

Una transformación industrial impulsada por el Estado

Por otra parte, y también en el acto de inauguración, intervino el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien puso en valor el aporte de la colaboración público-privada a través de los Perte VEC, con un desembolso de fondos por 4.000 millones de euros para la transformación de la industria del automóvil en España, un esfuerzo inversor que ha supuesto "una apuesta indiscutible de este Gobierno por la industria y por esta industria".

Sin embargo, ha planteado asimismo pensar en "las realidades físicas" en los retos que se plantea la sociedad, como es la emergencia climática y cuyas consecuencias se han notado con las consecuencias de la DANA en Valencia.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, intervino en la inauguración del evento y puso de manifiesto retos como los derivados del cambio climático. / Europa Press Eduardo Parra

También pidió pensar en generar los elementos "desde la oferta y de la demanda" para que el usuario final pueda tomar la mejor decisión de su inversión. Y ha recordado el anuncio de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, de que el Plan Moves III volverá "muy próximamente".

En su intervención el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, reconoció la aportación de planes como el Moves, que "está muy bien en términos de volúmenes, pero hagamos ayudas directas. La gente necesita que cuando se compre un coche no haya demoras o que no sepan cuánto se les va a descontar al hacer la declaración de la renta", dijo el directivo.

Ruiz-Tagle insistió en usar a la red de concesionarios como vía para acelerar estas subvenciones a la compra de vehículos eléctricos y ha mostrado su apoyo a la industria automovilística en el actual momento "histórico", en el que se ha reforzado el papel de las energías renovables para conseguir la "independencia y la autonomía eléctrica" e impulsar el sector automotriz. "El coche eléctrico y la descarbonización no tienen vueltas atrás. Esto ya no es una cosa de España o Europa, sino que en el mundo se venden más de 17 millones de vehículos eléctricos al año", dijo el CEO de Iberdrola España.

"En España el 50 por ciento de la producción de energía en 2024 fue a través de energía renovable", admite Ruiz-Tagle. Por ello, considera que en el futuro la energía renovable es el motor de impulso para los vehículos eléctricos, pero también para lograr "la independencia y la autonomía energética con respecto a los combustibles fósiles", ya que ello provocará un mercado más estable y con precios fijos para los clientes.

Para el CEO de Iberdrola España, los puntos de carga no son un problema, sino que para llegar a los niveles de otros países europeos es necesario "una mejor extensión de red, acelerar los tiempos con los ayuntamientos y ministerios y poner en marcha aquellos puntos que no están operativos", ya que ello genera "negacionismo al eléctrico" entre la población.

Para el CEO de Iberdrola, Ruiz-Tagle, los coches eléctricos ofrecen una oportunidad para independizarnos de los combustibles de origen fósil. / Europa Press Eduardo Parra

En cuanto al director general de Anfac, José Lopez-Tafall, pidió que se vuelva a renovar ya el Plan Moves y que se introduzcan "ayudas directas donde la contribución se cobre en el mismo momento que la compra". El director general ha manifestado que Anfac ha dado a conocer varios sistemas para que estas medidas sean "sostenibles" en el tiempo.

Asimismo, López-Tafall ha reclamado que la movilidad eléctrica no se centre solo en los turismos, sino también en el sector de vehículos comerciales ligeros y en vehículos pesados.

El directivo de Anfac ha manifestado que la demanda de vehículos eléctricos aumentó en un 2 por ciento, pero el mercado de eléctricos perdió cuota hasta el 11,4 por ciento. Además, ha expresado que es necesario la unión transversal del sector para impulsar la demanda.

Asimismo, señaló que es necesario impulsar la red de recarga. "Tenemos una red ahora mismo superior a los 40.000 puntos, pero podría ser bastante superior si se ponen en marcha los que están en inactivos", indicó.

La asociación española prevé comercializar 100.000 vehículos eléctricos en 2025 y aumentar la cuota de eléctricos hasta el 18 por ciento con el fin de conseguir un total de 5,5 millones de vehículos eléctricos para 2030.

Más adjudicaciones del Perte VEC II, éstas por valor de 72 millones más

La clausura de esta V edición del Foro Anfac le correspondió al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Durante su intervención Hereu anunció las últimas adjudicaciones provisionales de 72 millones de euros a 29 proyectos de 20 empresas en la línea B, vinculada a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico, del Perte VEC II, siendo los de mayor cuantía los correspondientes a Exide Technologies (Ciudad Real) con 19,14 millones de euros; Faurecia Interior Systems (Valencia) con 17,44 millones de euros para cinco proyectos; Volkswagen Navarra con 8,74 millones de euros para dos proyectos; Sapa Operaciones (Guipúzcoa) con 5,84 millones de euros; Dau Componentes (Burgos) con 4,41 millones de euros para tres proyectos. En total, "esto significa 1.155 millones que apoyan 143 proyectos industriales", dijo el ministro, con el objetivo de impulsar planes de inversión para la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, además de ciertos sistemas de infraestructuras auxiliares necesarios para su despliegue.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, hizo mención a la necesidad de transformación, así como al apoyo que el Gobierno está dando al sector industrial automotriz. / EFE Fernando Villar

Hereu reiteró el mensaje de que el Plan Moves III regresará pronto "porque en esto nos va todo" y que se hará de forma retroactiva al 1 de enero.

También relacionado con la renovación del parque, el ministro recordó que ya se han recibido 18.000 solicitudes de ayudas a la compra de vehículos del Plan Reinicia Auto+ puesto en marcha por el Ministerio de Industria y Turismo para aquellas personas que perdieron sus vehículos a consecuencia de la Dana y por el cual se están aprobando 465 millones de euros.

Hereu se ha referido a las quejas de la industria sobre las normativas y planes de la Unión Europea para la descarbonización del sector del automóvil. "Salimos de un puerto, que era un puerto bien protegido, una zona de confort, y hemos diseñado el puerto al que queremos llegar y, por eso, cuando uno sale en un mar tormentoso, porque la coyuntura casi no va por días, va por minutos, la serenidad es necesaria para afrontar la toma de decisiones... Yo reafirmo, ahora no se trata de discutir si teníamos definido a qué puerto queríamos llegar, porque si no, nos cargamos toda la estrategia y las apuestas industriales de Europa. Lo que se trata es de poner inteligencia, poner ritmo adecuado y sobre todo... remar todos juntos, y os lo quiero expresar, estamos remando juntos", ha sostenido el ministro.

Hereu, asimismo, lanzó "un mensaje de confianza y de esperanza", ya que "en la economía hay variables tecnológicas, variables económicas, financieras, geopolíticas", pero "no podemos fallar es en la confianza, en nosotros mismos".

"España es una gran potencia de la automoción, a lo largo de décadas se ha ganado el orgullo de ser el gran segundo productor de Europa, y esto nos da orgullo industrial... y yo veo cultura industrial en los trabajadores, orgullo de transformarse para mantener el futuro de estas plantas, por eso yo apelo al seguir caminando juntos, al poder cooperar y al ganar la batalla de lo que es la electrificación para ganar el futuro", concluyó Hereu defendiendo la colaboración público-privada.