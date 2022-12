La versión de producción del Munro Mk1, lista para su comercialización

Los Munros son las montañas escocesas de más de 3.000 pies de altura, el equivalente a 914 m. De ellas, la más alta es Ben Nevis, con 1.345 m.

En honor a estas montañas la start-up escocesa tomó su nombre y, ahora, lo ha incorporado a su nuevo todoterreno, el Munro Mk1 que se comienza a vender con precios desde 58.100 euros: casi 10.000 euros más asequible que el Ineos Grenadier con el que, presumiblemente, será comparado por algunos. Ahora bien, entre ambos modelos hay una gran diferencia en tanto que el Mk1 es exclusivamente eléctrico y el Ineos, con motores Diesel o de gasolina, carece de cualquier tipo de electrificación. Otro modelo comparable sería el Defender de la anterior generación al que hoy se produce.

Tiene el Munro Mk1 un chasis de largueros y travesaños sobre el que se atornilla la carrocería. La tracción es a las cuatro ruedas y puramente mecánica, con un árbol de transmisión que traslada la fuerza del motor de flujo axial, que está alojado a la altura de los dos pasajeros delanteros, hasta el eje trasero. Además, dispone de un diferencial central bloqueable como equipamiento estándar y los delanteros y traseros en opción. También tiene otro atributo característico de los todoterrenos más duros: dos ejes rígidos.

El motor eléctrico, que pesa la mitad (40 kg) que uno rotativo, está conectado a una caja de dos velocidades. No necesita reductora porque el motor axial del Munro gira a régimen de potencia máxima entre 5.000 y 8.000 rpm: la mitad que uno rotativo.

Está disponible con dos niveles de potencia, 214 kW (291 CV) o 272 kW (370 CV), el primero ligado a dos baterías de distinta capacidad, el segundo sólo a la más grandes. Son de 61 o 81 kWh. Ambas están conformadas por tres paquetes situados entre el chasis. Proporcionarán una autonomía de hasta 305 km -o 16 horas en conducción off-road- y podrán cargarse con potencias de 7 y 22 kW con corriente alterna, además de con continua, aunque ésta no ha sido precisada.

El Munro Mk1 tiene una longitud de 4,59 m con una distancia entre ejes de 3,30 m, lo que supone que cuenta con voladizos muy cortos. Respecto al Defender 110 de la anterior generación la diferencia de longitud es de apenas un centímetro, mientras que la batalla es casi 51 cm mayor en el modelo que ahora se lanza comercialmente.

También en comparación con este Defender en su versión comercial, con sólo dos plazas, la diferencia de peso es relativamente pequeña, tratándose de un eléctrico: el Mk1 pesa 2.500 kilos, 570 más que un 130 con motor Diesel de 122 CV.

Además de estos voladizos que procuran unos formidables ángulos de entrada y salida (84 y 51º, respectivamente), el ventral (32º) también debe beneficiarse de una altura respecto al suelo considerable. En cuanto a la profundidad de vadeo es de 80 cm. Otras características de este Mk1 son la capacidad de carga de una tonelada, o de remolque de hasta 3,5 toneladas si tiene freno. Asimismo, puede llevar un europalet en su maletero, por detrás de los asientos posteriores.

Su habitáculo tiene un aspecto tan robusto como su carrocería, con elementos que están diseñados para poderse manejar con guantes. No obstante, no falta sofisticación, como lo demuestran las dos bases inalámbricas para cargar teléfonos móviles o los enchufes de 240 voltios que permite ceder energía de la batería a consumidores eléctricos gracias a los convertidores con que cuenta. También la inclusión de una pantalla central que es compatible tanto con los protocolos Android Auto como Apple CarPlay. Esta puede eliminarse para los vehículos en los que los usuarios, por razones de seguridad, no puede utilizar la radio; aunque también puede ser reemplazada por un equipo más complejo o una emisora UHF.