Xpeng ya tiene listo para su comercialización el P7+, un nuevo sedán eléctrico

Xpeng ha presentado el P7+, un fastback eléctrico de 5,07 m de largo, mayor longitud por tanto que el P7 -la anchura y altura son, en ese orden, 1,94 y 1,51 m-, que llegará a España a lo largo del segundo trimestre de este año. Entre los modelos con los que competirá están el Tesla Model S o el Volvo ES90. También los BMW i5 o Lexus ES.

Según la marca, está concebido para anticiparse a las demandas futuras de la movilidad, para lo que tiene elementos como chips de alto rendimiento, por ejemplo.

El Xpeng P7+ está impulsado por el chip Turing con inteligencia artificial, capaz de alcanzar hasta 750 tera operaciones por segundo (TOPS), más del doble que la generación anterior lanzada en China en 2024. Esta plataforma permite una percepción del entorno más precisa, un procesamiento de datos más rápido y el funcionamiento de sistemas avanzados de ayuda a la conducción en una amplia variedad de escenarios reales.

Al tratarse de un vehículo diseñado por IA, ejecuta maniobras menos bruscas, ofrece mayor seguridad y aporta asistencia en tareas como el aparcamiento, además de beneficiarse de actualizaciones continuas vía OTA que amplían y mejoran sus funciones a lo largo del tiempo.

Xpeng propone para esta berlina un enfoque minimalista,, con una pantalla central y otra en las plazas traseras para el control de funciones y sistema de entretenimiento.

El interior del P7+ está orientado a una experiencia digital integrada, con una pantalla para la instrumentación de 8,8", una central de 15,6" y un sistema operativo impulsado por IA. A ello se suma un head-up display que proyecta la información frente al conductor.

También recurre a materiales de alta calidad, como el cuero Nappa que se emplea en el tapizado de los asientos; o promete un alto aislamiento acústico.

El P7+ tendrá versiones de un motor, situado en el eje trasero; o dos motores -se añade delante uno de 190 CV (140 kW), ofreciendo así tres niveles de potencia bien diferenciados: 245 y 313 CV (180 y 230 kW) cuando es 2WD o para la versión 4WD, 503 CV (390 kW). Con un peso que va de 1.999 a 2.200 kilos aceleran respectivamente de 0 a 100 km/h en 6,9, 6,2 y 4,3 s.

Su arquitectura eléctrica es siempre de 800 voltios, lo que permite cargas ultrarrápidas 5C de las baterías con corriente continua, que son de 61,7 kWh en el caso de la versión menos potente y 74,9 kWh en el resto. Para la primera se pueden usar hasta 350 kW y para la segunda nada menos que 446 kW. La autonomía WLTP con una carga es de 455 km en el primer caso y 530 o 500 km según se trate de la 2WD de mayor potencia o la 4WD.

El P7+ puede cargar su batería con potencias extremadamente altas gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios presente en sus tres versiones.

La producción piloto del Xpeng P7+ se ha hecho en las instalaciones de Magna Steyr en Graz (Austria), convirtiéndose en el tercer modelo de la marca producido y ensamblado en Europa, tras los G6 y G9.

En 2025, Xpeng entregó más de 429.445 vehículos en todo el mundo, más del doble que el año anterior, y aproximadamente la mitad de sus entregas fuera de China correspondieron a Europa.

La marca está presente actualmente en 26 países europeos, entre ellos España, y ha reforzado su implantación en el continente con un centro de I+D en Alemania, operativo desde el año pasado.