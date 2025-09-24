Xpeng inicia la comercialización en España de los nuevos G6 y G9

Xpeng ha iniciado oficialmente la comercialización en España de los actualizados G6 y G9. Ambos SUV están ya disponibles en el mercado nacional con entregas previstas para finales de este mes.

Los dos modelos incorporan una arquitectura eléctrica de 800 voltios, lo que les permite alcanzar potencias de carga de hasta 451 kW en el caso del G6 y hasta 525 kW en el G9. Según Xpeng, esta capacidad permite recuperar, en la infraestructura de carga adecuada, del 10 al 80 por ciento de la batería en aproximadamente 12 minutos. Un tiempo de récord.

El Xpeng G6, un SUV de tamaño medio, puede elegirse con tracción trasera o total y, en el primer caso, con dos baterías de distinta capacidad.

El G6 es un SUV coupé de 4,76 m de largo, 1,92 de ancho y 1,65 de alto, por tanto, con dimensiones semejante a los Skoda Enyaq Coupé, Ford Mustang Mach-E, Audi Q6 Sportback o Tesla Model Y, entre otros.

Se ofrece en tres configuraciones: RWD Standard Range con motor en el eje trasero de 252 CV (185 kW) y una batería de 68,5 kWh que puede recibir con corriente continua hasta 382 kW; RWD Long Range, en cuyo caso la potencia del motor se eleva a 296 CV (218 kW) y la batería, que es a la que corresponde la potencia de carga de 451 kW, es de 80,8 kWh; y la AWD Performance que combina esta última batería con una potencia de 487 CV (358 kW) gracias a sus dos motores.

En el G6 se emplea una pantalla central de 15,6" en la que se sitúa prácticamente el control de todas las funciones del coche.

El G6 ofrece una autonomía combinada de hasta 535 kilómetros WLTP en su versión de mayor alcance, la RWD Long Range, mientras que la AWD es la más rápida, con un 0 a 100 km/h de 4,1 s frente a los 6,9 y 6,7 de las de propulsión con menor y mayor batería, respectivamente.

Actualmente el precio de partida de tarifa -sin campañas, ayudas a la compra o deducciones- será de 47.990 euros precisamente de esta última, mientras que la variante Standard Range se incorporará al catálogo a comienzos del año que viene. El precio de esta será más bajo y aún no ha sido comunicado, si bien puede servir como referencia que en la gama 2024 la diferencia entre las dos versiones de tracción trasera era de unos 4.300 euros: 31.173 frente a 35.459 euros, en los precios ya con descuentos y ofertas.

El G6 tiene un precio muy competitivo en su versión RWD Long Range, pero será más bajo cuando se comercialice la versión con la batería de 68,5 kWh.

En el caso de que se contemplen esas promociones, la máxima subvención a la compra del Moves III -7.000 euros si se achatarra un coche viejo-, deducción del 15 por ciento en el IRPF y 800 euros del CAE, el precio del nuevo RWD Long Range se queda en 37.069 euros y el del también actualizado AWD Performance en 43.069.

Xpeng G9, el killer asiático del Tesla Model X

El G9, el SUV de mayor tamaño de Xpeng con una carrocería de 4,89 m de largo, 1,94 de ancho y 1,68 de alto también está disponible en tres variantes, con configuraciones semejantes a su hermano pequeño: RWD Standard Range, RWD Long Range y AWD Performance. En este caso, la de tracción trasera y batería más capaz -de 93,1 kW frente a los 79 kWh de la más pequeña- alcanza hasta 585 km de autonomía en ciclo combinado. Es, por otro lado, la que admite las potencias de carga mayores, los mencionados picos de 525 kW con corriente continua, mientras que la de menos capaz puede recibir hasta 445 kW.

Entre los rivales del G9 estarían el Mercedes EQE y BMW iX, además de los Polestar 3 y Volvo EX90. Con todos tiene la ventaja de un menor precio.

El precio de inicio se sitúa en los 59.990 euros de la versión RWD Standard Range con un motor de 351 CV (258 kW), asimismo, antes de descuentos o promociones, aunque hasta final de mes puede encontrarse con éstos por 57.279 euros.

El RWD Long Range, con la misma potencia, cuesta en idénticas condiciones 61.279 euros, en tanto que el AWD Performance, que con dos motores alcanza los 575 CV (423 kW) y acelera de 0 a 100 km/h en 4,2 s -2,2 y 2,4 menos que los RWD Standard Range y Long Range- tiene el mayor precio de la gama: 71.279 euros.

En el G9 las dos pantallas de mayor tamaño tienen 15,0" y funcionan con el sistema operativo XOS. El techo panorámico estrena tres nuevas capas de aislamiento adicionales.

Entre las novedades comunes a ambos modelos destacan las baterías con celdas de química LFP de última generación. También se incorpora un interior renovado, nuevas opciones de color y la posibilidad de elegir para ambos el acabado Black Edition que incluye llantas, logotipos y carrocería en el color Midnight Black.

No sólo las llantas, también la parrilla es de color negro en los Black Edition, al igual que ocurre con la carrocería.

La garantía general de los Xpeng es por cinco años o 120.000 km y la de las baterías de ocho años o 160.000 km