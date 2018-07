Ramos: "Pusimos orgullo, huevos... pero no pudo ser"

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, se mostró muy dolido tras la derrota en los penaltis de España en los penales ante Rusia, que significó su eliminación del Mundial 2018.

"Es durísimo. Siempre que te eliminan es doloroso. Queríamos reivindicarnos pero no pudo ser. Pusimos orgullo, huevos, sentimientos... pero no pudo ser", dijo Ramos al canal Telecinco nada más terminar el partido, visiblemente emocionado.

"Hemos hecho todo lo posible, pero los penaltis son una lotería y nos ha tocado perder. Estoy orgulloso de los compañeros", añadió el defensa del Real Madrid.

Sobre la polémica jugada en la que fue derribado dentro del área, Ramos dijo: "No la he visto, pero sí que es verdad que me lleva agarrado y me impide rematar. Pero nada puede cambiar ya".

El zaguero no cree que este sea el final de una generación en "La Roja". "Esperemos que no. Hay equipo para seguir soñando a pesar de las dudas y críticas que hemos generado en la fase de grupos. Ojalá podamos volver y que los que vengan lo hagan con el orgullo de representar este escudo como lo hemos hecho", dijo al ser consultado.