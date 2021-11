Austria "confina" a sus ciudadanos no vacunados contra el Covid-19

El Gobierno de Austria decidió este domingo poner en marcha a partir de esta medianoche nuevas restricciones sociales exclusivamente para personas no vacunadas o no curadas de Covid-19. "La situación es seria. La cuarta ola (de la pandemia) nos afecta plenamente. Eso se debe a la variante delta (del virus) pero también se debe a la baja cuota de vacunación", dijo ante la prensa el canciller federal, el conservador Alexander Schallenberg.

Sólo un 65% de la población adulta está vacunada en Austria, con lo que el país se encuentra al final de la lista entre los países de Europa Occidental.

A partir de este lunes las personas no vacunadas y no curadas de Covid-19 sólo podrán salir de sus viviendas para ciertas actividades, como ir a trabajar, estudiar o ir de compras a tiendas de primera necesidad. Además, podrán salir a la calle para ir al médico, vacunarse o para dar un paseo. Sin embargo, quedará prohibido ir de compras a tiendas no esenciales, acudir a restaurantes, bares, gimnasios y eventos culturales y deportivos, entre otros.

Schallenberg precisó este domingo que la incidencia entre las personas no vacunadas se encuentra en Austria en unos 1.700 casos por cada 100.000 habitantes en siete días, con fuerte tendencia al alza. Mientras, la incidencia entre las personas vacunadas se sitúa en 383 casos por 100.000 personas, con tendencia a la baja, agregó el canciller federal.

Por eso, precisó Schallenberg, el Gobierno debe proteger a las personas no vacunadas ni curadas, para reducir así los contactos sociales entre todos los sectores de la población. "El porcentaje de vacunación es vergonzosamente bajo y sin subirla no podremos salir de este círculo vicioso (de la pandemia)", señaló el canciller austríaco.

Las medidas anunciadas este domingo serán controladas por la Policía austríaca de forma aleatoria, con multas por incumplimiento de hasta 500 euros para los particulares y de hasta 3.600 euros para establecimientos que no cumplen las normas.

La norma será adoptada esta noche por el Parlamento austríaco para un período inicial de diez días (hasta el 24 de noviembre), con la opción de ser luego extendida, lo que requerirá una nueva votación parlamentaria.