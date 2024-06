El hijo de Biden, culpable de todos los cargos por posesión de armas

Un jurado de Delaware (EEUU) declaró culpable este martes al hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter, por tres delitos relacionados con la posesión de armas, al ocultar cuando las compró su adición a las drogas. Los cargos, todos a nivel federal, acarrean una pena máxima de 25 años de prisión.

El proceso comenzó hace poco más de una semana en Wilmington (Delaware) y durante el juicio testificaron su ex esposa Kathleen Buhle, una ex novia, su cuñada y ex amante Hallie Biden y su hija Naomi Biden, antes de que los abogados de la acusación y la defensa pronunciaron ayer sus alegatos finales en un último intento de convencer a los miembros del jurado.

En el veredicto, el jurado encontró a Biden culpable por los tres cargos que pesaban en su contra y concluyó que el hijo del presidente usaba drogas ilícitas cuando compró un revólver y mintió en dos declaraciones (dos cargos de declaración falsa) y estuvo en posesión ilegal del arma (tercer cargo).

Dos de los cargos podrían acarrearle un máximo de 10 años tras las rejas y el tercero cinco años. A su vez, deberá pagar una multa de hasta 750.000 dólares por cada uno de ellos.

Al ser la primera vez que es declarado culpable y al no tener antecedentes, lo más probable es que Hunter Biden no reciba ninguna pena de prisión, según expertos.

Antes de que la juez del distrito Maryellen Noreika llamara a los miembros del jurado a deliberar, el abogado defensor de Hunter Biden, Abbe Lowell, resumió su alegato final insistiendo en que no existen pruebas directas de que su cliente estuviera consumiendo drogas en los días cercanos a los que compró un revólver.

Durante el proceso, Joe Biden no ha acudido a la corte, pero la primera dama, Jill Biden, estuvo presente el pasado lunes durante la selección del jurado y también hoy, junto a la esposa de Hunter, Melissa Cohen-Biden, y su hermana Ashley Biden.

Hunter es hijo de la primera esposa del presidente, la fallecida Neilia Biden, y está acusado de mentir en octubre de 2018 cuando no reconoció que consumía drogas en un formulario para comprar un revólver Colt Cobra de calibre 38, que luego guardó durante 11 días y no usó.

Los cargos contra Hunter Biden son el resultado de una investigación que se abrió en 2018 durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) y que el propio exmandatario, futuro candidato republicano para las elecciones de noviembre, ha usado para atacar a su contrincante Biden.

El hijo del presidente tiene pendiente otro juicio en California en el que se le acusa de haber evadido el pago de 1,4 millones de dólares en impuestos.