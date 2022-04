Defensa a la desesperada de la asediada Mariúpol

Las tropas rusas continuaron ayer su ofensiva en Mariupol, donde las autoridades han denunciado el uso de un agente químico y las fuerzas ucranianas están cada vez más desesperadas, mientras que cerca de Kiev un equipo de la gendarmería francesa comenzó a investigar supuestos crímenes de guerra.

"Es probable que en el futuro el enemigo intente tomar el control de la ciudad de Mariupol, capturar Popasna -en la región de Lugansk- y lanzar una ofensiva en dirección a Kurajovo", en Donetsk, señaló el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Según el Instituto de Estudios para la Guerra (ISW), con sede en EEUU, los rusos han dividido en dos la posición de las tropas ucranianas en la ciudad: un grupo está pertrechado en la acería de Azovstal, en el este, y otro en el puerto, en el suroeste.

Los separatistas prorrusos de Donetsk aseguraron el lunes, primero, que habían tomado el 80% del puerto de Mariupol y después, que estaba bajo su "control total", una información que no se ha podido verificar.

El bloqueo es tal que en una inusual crítica, la 36ª Brigada de Infantería de Marina afirmó el lunes que se acerca probablemente la última batalla en la devastada ciudad, ya que "se nos acaban las municiones" y entonces sólo queda "el combate cuerpo a cuerpo".

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró ayer que sus fuerzas efectuaron ataques aéreos y de artillería contra unos cien efectivos ucranianos que intentaban, supuestamente, huir en vehículos blindados de la ciudad y que mataron a al menos 50, precisó el portavoz castrense, Igor Konashenkov.

La misma 36ª Brigada de Infantería de Marina aseguró ayer que los defensores de Mariupol "no abandonaron sus posiciones y que luchan por cada palmo de la ciudad" lo mejor que pueden. Eso sí, volvieron a denunciar que la ciudad está "sin suministro de munición ni alimentos". El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, afirmó que "la defensa de Mariupol continúa" y que "la conexión con las unidades de las fuerzas de defensa que heroicamente sostienen la ciudad es estable y se mantiene". "Estamos haciendo lo posible e imposible para ganar y salvar vidas de militares y civiles", aseguró.

Según dijo a la CNN el gobernador de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, entre 20.000 y 22.000 civiles han fallecido en la ciudad. La víspera el alcalde, Vadym Boychenko, cifró los fallecidos en unos 10.000 y afirmó que aproximadamente 120.000 habitantes tratan aún de sobrevivir al asedio.

Para los expertos del ISW está claro que los defensores ucranianos no tendrán tregua. Cree que los rusos "continuarán los esfuerzos para completar la captura de los focos restantes de la resistencia ucraniana, posiblemente incluso mediante el uso de armas químicas". Ello después de que el fundador del batallón de Azov, Andriy Biletsky, y la alcaldía de Mariupol denunciaran que Rusia lanzó un agente químico no determinado con un dron contra militares y civiles ucranianos, algo que los separatistas prorrusos desmintieron ayer. "Las fuerzas de la república popular de Donetsk no utilizaron ningún arma química en Mariupol", señaló el portavoz de la milicia, Eduard Basurin, sobre la acusación ucraniana, en cuya verificación trabajan tanto Londres como Washington y la UE.

Biletsky señaló ayer que, de los tres soldados afectados, uno se encuentra en estado moderado y los otros dos están bajo supervisión médica. Entre los civiles afectados una anciana es la que está en peor estado. Dijo que los síntomas de las víctimas son enrojecimiento facial, presión arterial alta, sequedad y acidez estomacal en la orofaringe, así como inflamación de las mucosas de los ojos.

"Ahora se sabe que el enemigo utilizó sustancias venenosas o potentes sustancias venenosas. Sin embargo, por encontrarse en un bloqueo total (la ciudad), su análisis toxicológico es imposible", sostuvo Biletsky.

El asedio a Mariupol es sólo uno de los objetivos de las fuerzas rusas en el este de Ucrania, donde la Inteligencia militar británica augura una intensificación de combates "en las próximas dos o tres semanas" tras la retirada de las tropas rusas del norte y noreste del país, principalmente de Kiev, Chernígov y Sumy.

Es allí donde los horrores de la campaña militar rusa se están descubriendo aún, especialmente en la ciudad de Bucha, cuyo alcalde, Anatoly Fedoruk, dijo ayer que 403 habitantes fueron "brutalmente torturados, asesinados".