Día 62 de invasión: Guterres intenta en Moscú paliar el drama humanitario

Comienza el día 62 de la invasión rusa de Ucrania, en el que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llega a Moscú ya no tanto para hablar de un alto el fuego, sino para intentar paliar el drama humanitario que sufre la bombardeada población ucraniana.

En la segunda etapa de su gira diplomática, que comenzó este lunes en Ankara, Guterres se entrevistará con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, que durante la madrugada hizo unas declaraciones, reproducidas por varias agencias rusas, en las que advirtió de que el peligro de una guerra nuclear "es grave, es real, no debe subestimarse".

Mientras, los rusos prosiguen su campaña para ocupar el Donbás y siguen bloqueando la acería Azovstal en Mariupol.

Estas son las claves en el comienzo del día 62 de la invasión rusa de Ucrania:

La diplomacia. Guterres en Moscú

El secretario general de la ONU, António Guterres, será recibido este martes en Moscú por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y se reunirá con el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, con quienes abordará la situación humanitaria en Ucrania tras dos meses de invasión armada rusa a Ucrania.

Esta es la segunda etapa de la gira diplomática de Guterres, que comenzó este lunes en Ankara, donde se entrevistó con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. La ONU informó este lunes en un comunicado de que el objetivo de la gira "es poner fin a la guerra cuanto antes y crear las condiciones para terminar con el sufrimiento de los civiles".

En la reunión de Ankara, Guterres y Erdogan destacaron la urgencia de abrir corredores humanitarios para evacuar a los civiles y poder hacer llegar ayuda a las zonas afectadas por la guerra.

En una tercera etapa de su gira, prevista en principio para el próximo jueves, Guterres irá Ucrania para mantener un encuentro de trabajo con el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleba, y posteriormente reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Las amenazas nucleares de Lavrov

El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, alertó este lunes de que el peligro de una guerra nuclear "es grave, es real, no debe subestimarse". En una entrevista con el programa Big Game en Channel One, reproducida por varias agencias rusas, afirmó que aunque "la inadmisibilidad de una guerra nuclear es la posición de principios de Moscú, el peligro de tal conflicto no debe subestimarse".

"Esta es nuestra posición de principio, nos guiamos por esto y, por supuesto no me gustaría ver estos riesgos inflados artificialmente ahora, cuando ya son bastante significativos", dijo.

Kuleba responde a Lavrov

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ya respondió a la amenaza de Lavrov y aseguró que cuando Rusia habla de la posibilidad de que se desate una Tercera Guerra Mundial, esta vez nuclear, es porque siente que está perdiendo la batalla en Ucrania.

"Rusia pierde la última esperanza de asustar al mundo para que no apoye a Ucrania. De ahí que se hable de un peligro 'real' de la Tercera Guerra Mundial", respondió Kuleba en su cuenta de Twitter.

Zelenski dice que Rusia terminará perdiendo

En su último mensaje de madrugada, el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, indicó que el ejército ucraniano había logrado ya liberar 931 asentamientos que habían estado ocupados por las tropas rusas.

"Esta guerra se ha convertido verdaderamente en una guerra popular para Ucrania. Y ha demostrado que la idea ucraniana es igualmente fuerte, igualmente nacional en todo nuestro territorio, de este a oeste, de norte a sur", precisó. "Pero no tengo ninguna duda de que es solo cuestión de tiempo antes de que liberemos nuestra tierra".

Continúa la ofensiva en el Donbás

El Ejército ruso prosigue su campaña de ataques y bombardeos sobre Ucrania y continúa con sus esfuerzos por controlar el Donbás, en el este del país y fronterizo con Rusia.

"El enemigo está llevando a cabo operaciones de asalto en la Zona Operacional del Este para derrotar a las Fuerzas Conjuntas de Ucrania y establecer el control total sobre las regiones de Donetsk y Lugansk y crear un corredor terrestre entre la región de Donbas y la (península de) Crimea, ocupada" desde 2014, señala el Ejército.

La situación de Mariúpol

En la asediada ciudad de Mariúpol, las tropas rusas bombardean y bloquean las unidades ucranianas en el área de la planta siderúrgica de Azovstal, donde se protege un millar de civiles ucranianos y resisten unos 500 militares.

Tareas de reconocimiento en Odesa

Según los ucranianos, los rusos también están tratando de efectuar tareas de reconocimiento sobre el territorio de la región de Odesa, a orillas del Mar Negro, donde han sufrido pérdidas que no cuantifican.

Los bombardeos a la infraestructura para cortar suministros

El ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, afirmó que los depósitos de armas en el oeste de Ucrania, enviadas por Occidente para que se defiendan de la invasión rusa, son un objetivo legítimo para las fuerzas armadas de Rusia.

"Si la OTAN efectivamente entra en guerra con Rusia a través de un representante y arma a este representante, entonces todo es justo en el amor y la guerra. Por cierto, en cuanto al envío de armas, este es otro ejemplo más de la falta de limpieza de los estadounidenses en términos del derecho internacional y en términos de la introducción de sus propias reglas bajo el principio de 'Hago lo que me place", afirmó.

Según el Instituto para el estudio de la Guerra, en Estados Unidos, los ataques de precisión este lunes contra cinco estaciones ferroviarias ucranianas en el centro y oeste del país tuvieron como objetivo interrumpir el suministro de ayuda occidental.

"Es posible que el Kremlin también haya realizado esta serie de ataques (una cantidad anormal de ataques con misiles de precisión en un día) para demostrar la capacidad de Rusia para alcanzar objetivos en el oeste de Ucrania y para interrumpir los envíos de ayuda occidentales después de que los secretarios de Defensa y de Estado de EEUU, Lloyd Austin y Antony Blinken, visitaran Kiev.