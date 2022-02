Publican una foto de Boris Johnson junto a una botella de champán en una fiesta en Downing Street

El diario británico Daily Mirror ha publicado una fotografía en la que puede verse al primer ministro, Boris Johnson, cerca de una botella de champán en una de las supuestas fiestas que se celebraron en Downing Street durante la pandemia.

La fotografía en cuestión parece mostrar una reunión celebrada en Navidad, puesto que una de las tres personas que aparecen --dos miembros del equipo de Johnson y el propio premier-- lleva al cuello un espumillón, mientras que otra lleva un gorro de Papá Noel.

New bombshell pic shows Boris Johnson and open bottle of bubbly at No 10 quiz https://t.co/jqbohP9w66 pic.twitter.com/B72AewsO0S