La UE ofrece a May aplazar otros dos meses el 'Brexit'

Los líderes de Veintisiete aceptan un retraso en la salida del Reino Unido hasta el 22 de mayo si el Parlamento británico aprueba el pacto de retirada la próxima semana y descartan la prórroga hasta el 30 de junio que había solicitado Londres.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció al término del Consejo de Europa que el acuerdo fue adoptado de manera unánime y señaló que se reunirá inmediatamente con la premier británica, Theresa May.

Si los parlamentarios británicos no dan su apoyo, el límite será hasta el 12 de abril

Tras casi seis horas de negociaciones, el compromiso ofrece una ampliación hasta el 22 mayo si el Reino Unido consigue aprobar el acuerdo de salida la próxima semana y, en caso de que el Parlamento británico no dé su apoyo al texto, un límite hasta el 12 de abril para que el Gobierno británico decida si convoca elecciones europeas u opta por salir de la UE sin un acuerdo.

Si finalmente opta por convocarlas, deberá indicar ante la UE cuáles son sus planes con respecto al Brexit, que implicarían una extensión larga.

Según las normas comunitarias, todos los países miembros de la UE están obligados a organizar la votación a la Eurocámara en su territorio y con la fecha del 30 de junio propuesta por Londres, el Reino Unido estaría violando la legislación si no celebra elecciones, a pesar de que el 2 de julio, cuando se constituye la próxima Eurocámara, ya no pertenecería a la UE.

Tusk ya consideró el miércoles que una extensión corta "será posible", pero la condicionó a "un voto positivo del acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes" la semana próxima.

Esa idea fue repetida por la mayoría de líderes a su llegada ayer a la cumbre europea.

La confederación sindical británica TUC y la patronal de empresarios CBI enviaron ayer, por su parte, una carta conjunta a May, en la que alertan de que el país afronta una "emergencia nacional".

"Juntos, representamos a millones de trabajadores y decenas de miles de empresas", señala la misiva, en la que solicitan a la premier que modifique su estrategia.

Patronal y sindicatos advierten de que las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en los últimos días acercan al Reino Unido hacia una ruptura no negociada con el bloque comunitario, un escenario para el que el país "no está preparado". "La conmoción económica se notaría durante generaciones", señala la carta, que urge a May a dar los pasos necesarios para evitar un divorcio abrupto con la UE.