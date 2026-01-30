Batman irrumpe en un ayuntamiento de California para protestar contra el ICE: "Sois unos cobardes"

Los recientes operativos migratorios en ciudades de fuerte presencia latina en California han vuelto a encender las protestas. En los últimos días, comunidades y activistas han denunciado decenas de arrestos de inmigrantes en barrios de Los Ángeles como Boyle Heights, Pico Unión y el Parque MacArthur, donde los vendedores ambulantes y los transeúntes se han convertido en los principales objetivos de los agentes.

Las protestas pacíficas y el rechazo a cualquier forma de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han ido extendiendo por distintos puntos del país, recurriendo a la creatividad para amplificar sus mensajes. El martes pasado, un hombre no identificado, vestido con un disfraz de Batman, irrumpió airadamente en una reunión del Concejo Municipal de Santa Clara, al norte de California, para denunciar la postura del gobierno local respecto a la cooperación con ICE.

Durante su intervención, acusó a los funcionarios de no haberse preparado adecuadamente para enfrentar las redadas migratorias y les exigió actuar de inmediato. “La gente está muriendo en nuestras calles cada día, porque permitís que el Gobierno federal os pase por encima. Debéis aplicar todas las políticas posibles para evitar que cientos de hombres enmascarados vengan a nuestra ciudad a matar gente”, afirmó el hombre en un vídeo del momento que se ha viralizado.

“Mírenme a los ojos. ¿Alguno de ustedes puede ir a casa y decirles a sus hijos que hicieron todo lo posible para proteger a sus compañeros de clase, a sus abuelos, para protegerlos a ellos mismos?”, preguntó. “No creo que puedan”.

“No quiero que se sienten a mirar. Quiero que hagan algo. No les estoy suplicando, les estoy jodidamente exigiendo que actúen”, continuó, sin escatimar calificativos como “cobardes” o “traidores”.

Una falsa alarma

Una alerta sobre la supuesta presencia de agentes de ICE la noche del miércoles en Plaza México, un conocido punto de encuentro en la ciudad de Lynwood, en el condado de Los Ángeles, derivó en una protesta espontánea de decenas de personas que acudieron al lugar tras el aviso.

Ante la concentración, los agentes federales solicitaron apoyo de la policía local para poder abandonar la zona. Según un reporte de la cadena FOX, los dos agentes no pertenecían a ICE, sino a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), y se encontraban cenando en un restaurante del lugar. Una activista local, que pidió no ser identificada por temor a represalias de las autoridades federales, confirmó a EFE que ambos agentes se marcharon escoltados y que ningún trabajador del restaurante fue detenido.

“Ellos —el Gobierno federal— han querido crear este clima de miedo para callarnos, pero no lo van a lograr. Esta pelea la vamos a ganar nosotros”, afirmó la activista estadounidense de raíces mexicanas.

En este contexto, Guillermo Torres, director de políticas migratorias de Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), organización religiosa que coordina la estrategia de “respuesta rápida” ante detenciones de inmigrantes, señaló a EFE que desde junio, cuando se intensificaron los operativos migratorios en el condado de Los Ángeles, las voces de protesta no han dejado de crecer.