Caracas pone en alerta a sus petroleras porque "el enemigo no descansa"

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a trabajadores de la industria petrolera estar "muy alerta", al afirmar que "el enemigo no descansa", una solicitud que hizo en medio de las tensiones por el despliegue aeronaval en el mar Caribe por parte de Estados Unidos, país al que acusa de querer apropiarse de los recursos energéticos venezolanos.

"Nosotros no vamos a traicionar la soberanía de Venezuela. Ésta es la hora de los valientes y las valientes. Vamos a resolver esta disputa en paz", dijo Rodríguez en un video publicado este domingo en su cuenta de Telegram desde la sede de Petrocedeño en el estado Anzoátegui (noreste), donde se procesa petróleo pesado.

En este contexto, afirmó que "los que quieren la guerra" van a "salir derrotados" y Venezuela "va a seguir en paz" y en su "proceso de recuperación económica".

La también ministra de Hidrocarburos se dirigió a los trabajadores de la petroquímica Pequiven y les encomendó el desarrollo de Venezuela en un momento en el que "está acosada, amenazada" por sus recursos energéticos y naturales, según el vídeo.

"Es la hora de defender y de no postergar para el futuro esta disputa de los recursos energéticos de Venezuela. Si hay algo que tenemos que dejarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, es la herencia de un país libre, independiente y soberano. Jamás colonia energética de ninguna potencia extranjera", concluyó Rodríguez.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, justificado como parte de su combate al narcotráfico, pero que Venezuela interpreta como un intento de propiciar un cambio de régimen para así imponer "Gobiernos títeres" que otorguen beneficios energéticos al país norteamericano.

Por otro lado, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó este domingo que el Gobierno de Nicolás Maduro tendrá que responder ante la Justicia por las 25 muertes que contabiliza desde 2015 bajo custodia del Estado, tras el fallecimiento elsábado del preso político y ex gobernador opositor Alfredo Díaz.

"En 26 años el régimen ha convertido las cárceles en centros de torturas, donde su política es someter a los privados de libertad a tratos crueles, degradantes e inhumanos, aislamientos prologados, sin acceso a una defensa privada y la nula atención médica", aseguró la organización en su cuenta de X.

Por tanto, subrayó que el Gobierno de Maduro es el "responsable de estas muertes" y defendió que las personas que fallecieron "fueron detenidas de forma arbitraria".