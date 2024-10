Cristina Fernández se ofrece a liderar de nuevo el peronismo para hacer frente a Milei

La ex presidenta argentina Cristina Fernández, en un acto en 2021.

La ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) se ha mostrado dispuesta a liderar al Partido Justicialista (PJ, peronista) e instó a la unidad de la formación de cara a las elecciones internas del próximo 17 de noviembre. "Quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras las muestras de cariño y los mensajes de apoyo para ser la presidenta de nuestro partido. Nunca he ocupado un lugar sin tener la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada; sin miedo ni presiones", expresó Fernández a través de una carta abierta publicada la noche del lunes en sus redes sociales.

Además, dijo estar "dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad", y destacó que "la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes".

"Lograr ello no es un objetivo en sí mismo, sino concebir a nuestro partido como el instrumento que debe dar el primer paso para reagrupar a todas las fuerzas políticas y sociales detrás de un programa de gobierno que devuelva a esta Argentina sumida en la crueldad y el odio de los necios, la esperanza y el orgullo de ser argentinos", agregó.

La carta publicada hoy llega días después de que legisladores y dirigentes sindicales afines al peronismo kirchnerista impulsaran la candidatura de la ex mandataria para los comicios internos del partido tras la renuncia en agosto del ex presidente Alberto Fernández (2019-2023) como titular del partido tras ser imputado por presuntas lesiones graves y amenazas contra su ex pareja Fabiola Yáñez.

"Está claro que hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó", añadió la expresidenta, quien consideró que "en esta etapa, el partido es el lugar más apropiado para desarrollar el continente que genere el contenido y que este, además, tenga dirección y objetivos".

Actualmente, el peronismo solo gobierna cinco de las 23 provincias argentinas y cuenta con primeras minorías en ambas Cámaras del Parlamento, con 108 de 257 bancas en Diputados y 33 de 72 en Senadores.

"Más allá de eso, el peronismo sigue siendo la fuerza con mayor cantidad de diputados y senadores nacionales y ello exige, por comprensión histórica y responsabilidad política, su propia reconstrucción, abordando todos y cada una de las nuevas demandas sociales", consideró Fernández.

Internas peronistas

En la puja por el control de la principal formación de oposición al presidente, Javier Milei, también se encuentra el gobernador de la provincia La Rioja (noroeste), Ricardo Quintela, representante del peronismo tradicional y que impulsa una agenda más federal.

Quintela se ha alineado recientemente con el bloque peronista enfrenado a la ex presidenta y ha criticado en múltiples ocasiones a Milei por sus políticas de recortes, especialmente aquellas que han afectado a las cuentas públicas de las provincias.