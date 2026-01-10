Casi cuatro de cada diez daneses creen que Trump invadirá Groenlandia

Casi cuatro de cada diez daneses creen que EEUU invadirá el territorio autónomo danés de Groenlandia durante la presidencia de Donald Trump, según una encuesta de Voxmeter efectuada para la agencia Ritzau y publicada este sábado. En concreto, el 38% afirman creer que Estados Unidos tomará el control de la isla ártica por la fuerza.

Cuando se les preguntó a los encuestados si creían que Estados Unidos lanzaría una invasión de Groenlandia durante la presidencia de Donald Trump, el 10% respondieron que "están totalmente de acuerdo" con esa suposición y el 28,3% que "están de acuerdo".

Por contra, un 28,6% se declararon "en desacuerdo" o "totalmente en desacuerdo" con esa hipótesis en la encuesta llevada a cabo entre el 6 y 9 de enero a 1.005 daneses.

La encuesta se conoce después de que Trump asegurara el viernes que no va a permitir "que Rusia o China ocupen Groenlandia" por lo que ha decidido "hacer algo" con el territorio autónomo danés "ya sea por las buenas o por las malas".

El presidente estadounidense planteó que EE.UU. necesita controlar la isla por razones de seguridad, porque "ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes".

Además, cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre el territorio al afirmar que, aunque admira al país nórdico, "el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra".

Pero en Groenlandia no hay interés en convertirse en parte de Estados Unidos. El viernes por la noche, los cinco partidos del parlamento groenlandés, Inatsisartut, publicaron un comunicado conjunto en el que afirmaron que el futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés.

"No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", escribieron los líderes de los cinco partidos, que reiteraron que "debemos decidir nosotros mismos el futuro de nuestro país, sin presiones para una decisión rápida, retrasos o interferencias de otros países".

