Israel cree que Mojtaba Jamenei resultó herido en el ataque que mató a su padre

La ausencia pública del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, tres días después de su nombramiento como sucesor de su padre, Ali Jamenei, alimenta los rumores sobre su estado de salud. La Inteligencia israelí asegura que el ayatolá resultó herdio en las piernas en el mismo bombardeo en el que murió su padre, el primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo asegura este miércoles The New York Times, citando fuentes del Ejército israelí.

Sin embargo, el asesor e hijo del presidente de Irán, Yusef Pezeshkian, desmintió este miércoles las especulaciones acerca sobre su estado de salud y afirmó que "se encuentra bien". "Escuché una noticia sobre que el señor Mojtaba habría resultado herido. Pregunté a algunos amigos que tenían contacto con él y dijeron que, gracias a Dios, se encuentra bien y no hay ningún problema", aseguró el asesor e hijo del presidente Masud Pezeshkian, según informó el diario Etemad.

Los rumores sobre la situación de Mojtaba Jameneí surgieron después de que la televisión estatal iraní utilizara el término janbaz, que se refiere a los heridos en combate, tras su elección como líder supremo, sin ofrecer detalles al respecto.

Tres días después de su nombramiento, el nuevo líder de la República Islámica aún no ha aparecido en público ni se ha referido a la nación, lo que ha reforzado los rumores sobre su situación.

The New York Times informó este miércoles, citando a tres funcionarios iraníes, que Jameneí sufrió heridas en las piernas durante la primera jornada de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en unos bombardeos que mataron a su padre, a su madre, a su mujer y a uno de sus hijos, además de a otros muchos altos cargos de Irán.

Según el diario, que confirmó la información con fuentes militares israelíes, se desconocía la gravedad de las heridas del nuevo líder, pero éste se encuentra consciente y refugiado en un lugar extremadamente seguro, con comunicaciones limitadas.