Javier Milei: "Trump está rediseñando el orden mundial"

El presidente argentino, Javier Milei, ha asegurado que Estados Unidos no busca apropiarse del petróleo de Venezuela, consideró que el presidente Donald Trump "está rediseñando el orden mundial" e instó a "terminar con el socialismo asesino" en Venezuela, Cuba y Nicaragua. "Es muy interesante porque Trump está rediseñando el orden mundial y se dejó de pensar en términos de globalización para pensarse en términos de geopolítica. Y parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba, Nicaragua", expresó Milei en el canal Neura.

El mandatario ha añadido que "hay un reordenamiento y está claro que en ese reordenamiento hay algunos jugadores que están mejor posicionados que otros" y defendió su alineamiento con Estados Unidos: "Yo creo que nosotros hemos tomado una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica". Asimismo, ha hablado sobre la geopolítica del comercio e insistió en que no pretende romper los lazos comerciales que Argentina tiene con China. Consultado por la intervención estadounidense en Venezuela, Milei mencionó que "es una estupidez cuando hablan de que se quieren apropiar del petróleo" y añadió que, en todo caso, la relevancia del control del petroleo es "para cortarle el suministro a los comunistas".

"EEUU saca a Maduro por el narcotráfico"

"Todos estos que están tan preocupados y todo por el petróleo de Venezuela, no dijeron nada cuando se lo llevaba, por ejemplo, Cuba. O cuando se lo llevaba a Irán y los terroristas. Es raro", añadió, y enfatizó que "el motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con el narcotráfico". Por otra parte, insistió en sus acusaciones contra el chavismo por sus "conexiones profundas con el (partido español) PSOE y con Podemos", por presuntas interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México y Bolivia y por sus "estrategias de intromisión e infiltraciones dentro de los países para generar desestabilización". También reiteró sus denuncias de que el Gobierno venezolano se financiaba con el narcotráfico, de que estaba ligado a operaciones de lavado de dinero y que tenía vínculos con Irán, Hizbulá, Hamás y con grupos como el ELN y las FARC en Colombia.

"Es un narcoestado terrorista, donde exportó el terrorismo. Hoy, las facetas del terrorismo tienen distintas variantes. Y donde ha financiado a políticos, ha financiado a periodistas, medios de comunicación, empresarios. Por eso hay tanta gente preocupada con lo que pasa con Venezuela", agregó. Milei fue uno de los primeros líderes mundiales en expresar su apoyo el sábado al ataque estadounidense en Venezuela y a la captura del presidente Nicolás Maduro, y su Gobierno defendió enfáticamente al de Trump este lunes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al considerar que el Gobierno venezolano ha constituido una amenaza directa tanto para su propio país como para toda la región.