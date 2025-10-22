El Kremlin responde a Trump: "Nadie quiere perder el tiempo"

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con la jefa del servicio federal de supervisión de recursos naturales, Svetlana Radionova.

El Kremlin respondió este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el aplazamiento de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest, que "nadie quiere perder el tiempo".

"Nadie quiere perder el tiempo. Ni el presidente Trump ni el presidente Putin", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, después de que el mandatario estadounidense asegurara que no quiere "perder el tiempo" con "una reunión inútil".

Añadió que Putin y Trump "son dos presidentes que están acostumbrados a trabajar de manera efectiva y con grandes resultados".

"Pero la efectividad siempre requiere tiempo", matizó.

Peskov insistió en que "por el momento no hay ninguna noticia" sobre la cumbre y la fecha de su celebración, y denunció el gran número de "chismes" y "rumores".

"En su gran mayoría no se corresponden con la realidad", señaló.

Al mismo tiempo, admitió una "pausa" en las negociaciones de paz sobre Ucrania "que exige la implicación al más alto nivel" de ambos líderes, pero agregó que dicha reunión "debe ser bien preparada".

"No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", dijo el martes Trump al ser preguntado por periodistas en la Casa Blanca acerca de los motivos del retraso de su encuentro con Putin.

Añadió: "Vayan a la línea de batalla. A las líneas del campo de batalla. Y se retiran y regresan a casa, y todos se toman un descanso, porque hay dos países que se están matando mutuamente".

La Casa Blanca confirmó el martes que el encuentro entre Trump y Putin previsto en Budapest para finales de octubre no tendrá lugar en un "futuro inmediato".

Los acontecimientos se precipitaron después de la conversación telefónica mantenida este lunes entre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Lavrov descartó el martes en una rueda de prensa un alto el fuego, con lo que rechazó la demanda de Trump de que ambos ejércitos cesaran inmediatamente los combates, llamamiento respaldado por Ucrania y la Unión Europea.