La cumbre entre Trump y Putin en Budapest no se celebrará en "un futuro inmediato", según la Casa Blanca

La Casa Blanca confirmó este martes que el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest, no tendrá lugar en un "futuro inmediato", días después de que el mandatario estadounidense adelantara que la cita ocurriría "muy pronto".

"El secretario Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores (Serguéi) Lavrov mantuvieron una productiva conversación telefónica. No es necesaria una reunión presencial adicional entre el secretario y el ministro y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", dijo un funcionario de la Administración en un comunicado.

El encuentro, para el que no se había anunciado fecha todavía, fue pospuesto tras una conversación de los dos jefes de la diplomacia de EEUU y Rusia en la que supuestamente abordaron los preparativos de la cumbre. Trump ha insistido en los últimos días que su intención era verse con su homólogo ruso en las próximas dos semanas en Hungría.

Rusia descartó este martes tajantemente un alto el fuego en Ucrania y defendió que deben solventar las causas originales del conflicto antes de poner fin a la guerra, en alusión a las aspiraciones de Kiev de ingresar en la OTAN y la defensa de los derechos de los rusoparlantes.

"Lo importante, de todas formas, no es el lugar ni los plazos (de la próxima cumbre), sino cómo vamos a avanzar en lo que fue acordado y sobre lo que se alcanzó un amplio entendimiento en Anchorage (Alaska)", dijo en rueda de prensa Lavrov refiriéndose a la cumbre bilateral celebrada el pasado agosto.

Lavrov señaló, entre otras cosas, que un cese de las hostilidades supondría una "contradicción" con lo acordado en Alaska y acusó a los europeos de intentar convencer a la Casa Blanca de que cambie de postura.

El estadounidense recibió el pasado viernes al líder ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca, después de hablar por teléfono con Putin, y coincidieron en que debían "disminuir las tensiones" entre Kiev y Moscú para intentar lograr un acuerdo para acabar con la guerra.

El fin de semana, el Financial Times aseguró que el encuentro resultó muy bronco y que Trump trató de convencer a Zelenski de que ceda ante las exigencias territoriales de Putin.