Macron se enroca en el Elíseo y nombrará en días el relevo de Barnier

París/El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que “en los próximos días” nombrará un nuevo primer ministro y afirmó que cumplirá “plenamente” su mandato como jefe del Estado “hasta el final”, en 2027, frente a los que piden su dimisión.

En una intervención televisada, el presidente galo reclamó este jueves unidad “para trabajar por Francia y forjar nuevos compromisos”, tras la caída del Gobierno el miércoles en una moción de censura de la que culpó al “cinismo” de “la extrema izquierda y la extrema derecha”.

Tras la primera moción de censura con éxito que vive Francia desde 1962, Macron criticó a los promotores de la iniciativa, porque no la presentaron “para hacer, sino para deshacer, para crear el desorden”, dijo.

Recordó que el éxito de la moción “ha dejado a Francia sin presupuestos a pocos días para las fiestas de Navidad”. Los responsables de la moción de censura “no piensan en ustedes, sino en la elección presidencial” de 2027, aseguró a los ciudadanos franceses.

Macron recordó que, por mandato constitucional, no puede haber nuevas elecciones legislativas antes de que se cumpla un año de las del pasado verano, por lo que es necesario que los partidos se entiendan en una Asamblea Nacional más fragmentada que nunca.

Francia y Europa “necesitan un Gobierno”, insistió, y por ello “desde hoy debe comenzar una nueva época” en la que “todos tenemos que trabajar por Francia”, para lo que “harán falta nuevos compromisos”, resaltó. “Ninguna coalición puede tener mayoría. Y esto exige una nueva organización política”, afirmó.

Macron explicó que el nuevo Gobierno deberá aprobar una ley transitoria para prorrogar los presupuestos de 2024, de modo que no se interrumpa la actividad del Estado, y poner en marcha unos nuevos para 2025, a comienzos del año próximo, que será “la prioridad” de ese Ejecutivo.

El presidente galo inició el jueves los contactos para formar un nuevo Gobierno después de recibir en el Elíseo a Barnier, que le presentó su dimisión de forma oficial.

Al mediodía, recibió a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y l presidente del Senado, Gérard Lacher, una cámara que cuenta con mayoría conservadora.

Entre los nombres que suenan para sustituir a Barnier figura el actual ministro de Defensa, Sébastian Lecornu, fiel macronista, el único que se mantiene en el cargo desde la llegada del presidente al Elíseo en 2017. También aparece la figura del veterano centrista François Bayrou, además del exprimer ministro socialista Bernard Cazeneuve o el actual titular de Interior, Bruno Retailleau, defensor de posiciones radicales contra la inmigración, lo que podría contar con el respaldo de la ultraderecha.

Los diferentes grupos políticos comenzaron a marcar su posición ante la nueva situación que se abre. El primer en hacerlo fue la izquierdista La Francia Insumisa, que sigue reclamando el puesto de primer ministro, al considerar que fue el ganador de las pasadas legislativas.

El ex primer ministro Gabriel Attal, líder de las tropas macronistas, aseguró buscará una “mayoría de no censura”, en busca de un Ejecutivo de transición que pueda ponerse de acuerdo en algunos aspectos y pueda desbloquear la situación al menos hasta el próximo verano. Eso presupondría que los socialistas salieran de la alianza de izquierdas, algo que sus líderes, por ahora, no se plantean, al menos en público.