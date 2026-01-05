Maduro se declara no culpable de todos los cargos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York durante su primera comparecencia.

“Soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país”, ha afirmado Maduro, según recogen las agencias. “No culpable, completamente inocente”, ha dicho por su parte Flores. Custodiado por varios guardias de seguridad, esposado y con vestimenta marrón, el chavista fue trasladado en helicóptero a Manhattan.