El nuevo líder supremo iraní llama a mantener cerrado Ormuz "para presionar al enemigo"

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha ofrecido este jueves el primer mensaje desde que fuera elegido como sucesor de su padre, Ali Jamenei, y ha asegurado que "el cierre del estrecho de Ormuz debe continuar como herramienta para presionar al enemigo".

En un mensaje grabado en el que solo se ha podido escuchar su voz, mientras podía verse un retrato suyo y una bandera de Irán, Jamenei ha asegurado que el país "no se abstendrá de vengar la sangre de los mártires" y ha exigido que "todas las bases estadounidenses deben ser cerradas inmediatamente en la región o serán atacadas”.

Mojtaba Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de la República Islámica en la madrugada del domingo por la Asamblea de Expertos, en el que es el tercer cambio de líder en los 47 años de vida de la República Islámica tras Alí Jamenei y Ruhola Jomeini.

Sucede a su padre, Ali Jamenei, que fue asesinado el sábado 28 en ataques de Estados Unidos e Israel.