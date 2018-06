El presidente de Macedonia rehúsa promulgar la ratificación con Grecia para el cambio de nombre

El presidente macedonio, Gjorge Ivanov, se negó ayer a firmar la ley de ratificación del acuerdo con Grecia para dar un nuevo nombre a la ex república yugoslava, que pretende acabar con una disputa que ha durado casi tres décadas, según informó el gabinete presidencial. Debido a su negativa a firmar la ley para la ratificación del acuerdo ésta no puede ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y por tanto no puede entrar en vigor.

El presidente, que se ha manifestado en contra de este acuerdo incluso antes de concretarse, explicó haber encontrado cinco motivos por los que considera que es anticonstitucional y una contradicción con dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU emitidas en 1993 con la intención de resolver el contencioso sobre el nombre.

"El acuerdo pone a la República de Macedonia bajo la subordinación de otro Estado. Pone en peligro la identidad nacional, la nación, el lenguaje y la forma de vida macedonias", dijo Ivanov.

Asimismo, subrayó que cuando en 2014 recibió su último mandato presidencial prometió a los ciudadanos que no aceptaría ninguna modificación en la Carta Magna para cambiar el nombre constitucional del país, como está previsto en el acuerdo con Grecia.

El pasado 17 de junio, los ministros de Exteriores griego, Nikos Kotzias, y macedonio, Nikola Dimitrov, firmaron el acuerdo que estableció "República de Macedonia del Norte" como el nuevo nombre para esta nación de los Balcanes, que tendrá que usarse tanto dentro como fuera del país. Unos días más tarde, el Parlamento macedonio votó a favor con mayoría simple. De acuerdo con la legislación macedonia, una vez que el presidente se ha negado a firmar la ley, esta debe votarse de nuevo en el Parlamento pero con una mayoría absoluta de al menos 61 votos a favor de un total de 120 diputados.