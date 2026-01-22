La primera ministra danesa sostiene que el preacuerdo sobre Groenlandia no cuestiona su soberanía

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló este jueves que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"La OTAN conoce absolutamente la posición del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía. Me han informado de que tampoco ha sido el caso. Por supuesto, sólo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", declaró Frederiksen en un comunicado.

Frederiksen destacó que el Gobierno danés ha coordinado su actuación con el de Groenlandia durante todo el proceso y ha mantenido un "estrecho diálogo" con la OTAN, y que ella misma habló con Rutte "tanto antes como después de su reunión con el presidente Donald Trump en Davos".

"El secretario general de la OTAN no tiene un mandato para negociar de parte de Groenlandia, tampoco tiene un mandato para negociar de parte de Dinamarca", dijo Frederiksen en una entrevista posterior a la televisión pública danesa DR y el canal TV2.

La primera ministra danesa reiteró que las líneas rojas siempre han sido las mismas: no renunciar a la soberanía sobre Groenlandia, que es parte del Reino de Dinamarca y cuyo futuro lo definen los propios groenlandeses.

"La seguridad en el Ártico es un asunto de toda la OTAN. Por eso es bueno y natural que también sea discutida entre el secretario general de la Alianza y el presidente de Estados Unidos. El Reino de Dinamarca ha trabajado durante mucho tiempo por que la OTAN aumente su compromiso en el Ártico", apunta el comunicado.

En la entrevista posterior, Frederiksen consideró positivo que los países miembros de la Alianza estén de acuerdo en que haya una presencia militar permanente en el Ártico.

"Seguimos aún en una situación problemática y grave, pero también ha habido avances, en el sentido de que ahora hemos puesto las cosas en su sitio, es decir, que podamos discutir cómo mejorar la seguridad común en el Ártico", dijo Frederiksen en la entrevista

Dinamarca quiere seguir manteniendo un diálogo "constructivo" con sus aliados sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el sistema de defensa antimisiles Cúpula dorada, "partiendo de que transcurra con respeto por nuestra integridad territorial", añadió la primera ministra danesa en el comunicado.

El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, había anunciado la víspera en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) un acuerdo con la OTAN sobre la isla ártica "realmente fantástico": "Tenemos todo lo que queríamos".

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" y "a largo plazo".

Según el mandatario estadounidense, el texto de este acuerdo será hecho público pronto, puesto que todavía se está trabajando en los detalles, aunque agregó que está en una fase avanzada.

Frederiksen tiene previsto viajar este jueves a Londres para reunirse con su colega británico, Keir Starmer, y se desplazará luego a Bruselas para participar en la cumbre extraordinaria de líderes de la Unión Europea sobre la cuestión de Groenlandia y Estados Unidos.